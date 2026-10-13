U Craiova, campioana României, a ajuns din Champions League în a treia competiție continentală. Oltenii evoluează în faza principală a întrecerii, după ce au ratat dramatic și accederea în aceeași fază a competiției din Europa League.

Tragerea la sorți pentru stabilirea programului a avut loc deja, iar craiovenii îşi vor începe parcursul în grupa unică pe teren propriu, cu Getafe, şi îl vor încheia tot acasă, cu FC Copenhaga.

U Craiova – Getafe, în faza principală a Conference League. Spaniolii ar putea să nu mizeze pe Zaid Romero

În privința spaniolilor, pentru care a jucat în urmă cu mai mulți ani și Cosmin Contra, care vor veni pe ”Ion Oblemenco”, lotul lor este cotat la 98.9 milioane de euro! Ca o comparație, U Craiova este cotată, conform Transfermarkt, la 36.9 milioane de euro.

O veste importantă a fost primită de Universitatea Craiova înaintea partidei cu Getafe! Este posibil ca unul dintre cei mai buni jucători din lotul spaniolilor, Zaid Romero, fundaș central argentinian, în vârstă de 26 de ani, să nu evolueze în duelul din Bănie!

El a ieșit accidentat în partida din weekendul trecut, din La Liga, cu Barcelona, cedată de Getafe cu 0-3. A ieșit de pe teren în minutul 37, iar adversara Universității Craiova a reacționat:

”Zaid Romero a suferit o entorsă la cvadricepsul piciorului stâng și așteaptă testele diagnostic.

Recuperarea va determina indisponibilitatea acestuia”.

U Craiova – Getafe, în prima etapă a fazei principale din Conference League

A transmis Getafe după duelul cu Barcelona, astfel că prezența fundașului la partida cu Universitatea Craiova este sub semnul întrebării. Zaid Romero este un fotbalist important în angrenajul ibericilor, cota lui de piață fiind de 5 milioane de euro.

Argentinianul a ajuns definitiv la echipă în vară, de la Brugge, din Belgia, pentru 5 milioane de euro. În primă fază, pentru șase luni, din ianuarie 2026 până în iunie 2026, a fost împrumutat de Getafe.

În această stagiune, fundașul a adunat șapte meciuri în La Liga și două în calificările pentru Conference League. A totalizat aproape 750 de minute.

Absențe sigure din tabăra celor de la Getafe sunt Juanmi (33 de ani, atacant, cotat la 922.000 de euro) și Christantus Uche (23 de ani, mijlocaș, cotat la 11.2 milioane de euro), dar ei sunt trecuți pe banca indisponibililor de foarte mult timp.