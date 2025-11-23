FCSB a devenit o echipă demnă de compasiune! Pentru că din postura de campioana ultimelor două ediții a ajuns să aibă emoții mari pentru un loc de play-off.

La prăbușirea echipei din acest sezon au contribuit și transferurile total neinspirate din vară. Aici, o decepție a fost și Mamadou Thiam (30 de ani), adus de la Universitatea Cluj. În cele 23 de apariții pe care le-a avut, în tricoul FCSB-ului, vârful senegalez a înscris de cinci ori. Prea puțin, în viziunea lui Sabin Ilie (50 de ani), un fost atacant care știe ce înseamnă să joci la formații cu pretenții. De-a lungul carierei sale, fratele lui Adi Ilie a evoluat la echipe, precum Steaua, Fenerbahce sau Rapid.

În dialog cu Fanatik, Sabin Ilie s-a arătat șocat de faptul că un fotbalist, precum Thiam, cu carențe fizice mari, poate face parte din lotul FCSB-ului.

„Thiam are fundul cam mare. Mie mi se pare că are kilograme în plus și e nepregătit fizic. Se vede că e greoi. Și Ronaldo brazilianul avea kilograme în plus, dar el fugea cu trei inși în spate. Adică, înțelegi, un fotbalist de excepție cu câteva kilograme în plus. La alt jucător, și 2 kilograme dacă ai în plus se vede imediat“, a spus Sabin Ilie.

