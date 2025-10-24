Campioana en-titre a Superligii a primit vizita trupei din Serie A pe Arena Națională, în a treia etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League.



La capătul celor 90 de minute, italienii s-au impus cu 2-1 și au înregistrat toate cele trei puncte, iar roș-albaștrii au generat, astfel, a doua înfrângere consecutivă în Europa.



Gigi Becali spulberă tot la FCSB. Trei jucători, OUT după eșecul cu Bologna: ”Gata, îi scoatem!”



Extrem de supărat pe maniera în care elevii lui Elias Charalambous au evoluat cu Bologna, Gigi Becali, patronul lui FCSB, a anunțat schimbări majore la gruparea roș-albastră.



Finanțatorul a semnalat că Baba Alhassan, Malcom Edjouma și Adrian Șut vor sta pe bancă la următoarele meciuri și că în iarnă va căuta înlocuitori pentru cei trei.



”Ne trebuie doi mijlocași centrali. Asta e treaba. Îi scot și pe Baba, și pe Edjouma, și pe Șut. Toți trei pe bancă, gata”, a spus Gigi Becali, potrivit Digi Sport.



FCSB - Bologna 1-2



Oaspeții au deschis scorul în minutul nouă al meciului prin Odgaard. Dallinga a majorat diferența la 2-0 în minutul 12.



La pauză, FCSB a făcut două schimbări. Pentru actul secund au fost introduși pe suprafața de teren Florin Tănase și Daniel Bîrligea. Juri Cisotti și Adrian Șut au părăsit meciul.



Bîrligea a micșorat, ulterior, diferența în minutul 54, iar partida s-a încheiat 2-1 în favoarea echipei din Serie A.

