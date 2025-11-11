Gigi Becali a auzit ce vrea să facă Gino Iorgulescu și nu a stat pe gânduri

Gino Iorgulescu își dorea introducerea unui punct în regulament prin care să poată candida pentru șefia LPF doar cei care au activat timp de cinci ani neîntrerupți în conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal, a Federației Române de Fotbal sau la conducerea unui club din prima ligă a României.

„Deci eu am vorbit cu Gino și astăzi. Eu am fost primul care am fost împotrivă. Dar am zis așa: pe mine nu mă interesează Liga sau Federația. Pe mine mă interesează să nu se pună anomalii în statut, că noi, fiind membri, devenim penibili, devenim niște proști. Noi, dacă votăm niște anomalii, niște nebunii, înseamnă că ne facem de râs ca oameni.

Și i-am zis: bă, Gino, eu te-am propus, eu te-am votat, numai că un singur lucru: a, mai multe mandate, da. Dacă este capabil și te votează lumea, n-am nimic împotrivă, e democratic. Bă, dar să ai 5 ani vechime, că altfel nu te votez, nu ai voie să candidezi, asta e o anomalie, o tâmpenie care ține de demnitatea noastră. Acum am o vârstă. Vrei să îmi pătezi demnitatea? A zis că da, bă, da, de asta te-am sunat, că scoatem asta. Dacă scoți aia, eu am să trimit un om acolo care votează. Bă, dacă e capabil, de ce să limitez mandatul?

Ca să nu capete prea multă putere. Aici nu e vorba despre conducerea țării. E conducerea unei instituții care pe mine nu mă deranjează, nici nu îmi face rău, nici bine; nu am nevoie nici de binele lor, nici de răul lor.

Drepturi de televizare, care ne-au explicat că dacă... că de asta am fost împotrivă. Eu zic că peste 5 ani și atunci cred că UEFA va începe sumele mari în televiziune, că peste 2 ani plus 3 ani, că dacă sunt sume mai mari care se oferă pentru drepturi de televizare, atunci putem rezilia contractul unilateral. Eu văd peste 5 ani că putem lua 100 de milioane, nu 30 de milioane.”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

