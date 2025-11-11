Gigi Becali a dezvăluit că la scurt timp după ce a decis să îl amendeze pe Daniel Bîrligea pentru comportamentul avut în meciul cu Hermannstadt, l-a sunat pe Florin Tănase pentru a-i atrage atenția și decarului de la FCSB.

Gigi Becali: ”Nu am vorbit cu Bîrligea, a vorbit cu Tănase și mi-a spus el. Nu e sifonare!”

Patronul de la FCSB i-a spus fotbalistului că el, Bîrligea și Darius Olaru sunt direct responsabili pentru ”rebeliunea” celorlalți jucători de la FCSB, deoarece sunt trei dintre cei mai importanți jucători ai campioanei României.

La rândul său, Tănase i-a povestit lui Gigi Becali discuția avută cu Daniel Bîrligea după ce a aflat că va fi amendat. În urmă cu câteva săptămâni, Tănase a fost acuzat de Ioan Becali că este ”sifonul” finanțatorului de la FCSB, însă Gigi Becali spune că, în acest caz, nu se pune problema de ”sifonare”.

”Eu am vorbit și cu Tănase și i-am spus. Bîrligea, tu și cu Olaru, de la voi s-a învățat și Pantea. Că eu nu văd la Rapid, nu văd la Dinamo, nu văd nicio echipă că face ce faceți voi. Eu nu văd un jucător: ‘Ce-aia mea am făcut mă?’, ce vorbești? M-ai înjurat? Galben!

Tănase a zis că da, domne, ce... Nu am vorbit cu Bîrligea, am înțeles că a vorbit el cu Tănase și mi-a spus Tănase. Nu e sifonare. A spus că nu mai face în viața lui și gata. Că nu l-am sunat pe Tănase ca să sifoneze. La mine dacă ești sifon, nu mai vorbesc cu tine, nu te primesc în viață, nu mai vorbesc cu tine în viața mea.

I-am atras atenția lui Olaru la televizor, a văzut. Întoarce capul, ‘BĂĂĂ’, țipă la arbitru. Cine ești tu să țipi la arbitru? Și după s-a învățat toată echipa. După a venit Târnovanu, a venit Pantea și am ajuns cea mai nebună echipă din lume, nu din Europa”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

