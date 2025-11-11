VIDEO EXCLUSIV Gigi Becali a văzut măsura luată de Lucescu la națională și a reacționat: ”Face cât șapte naționale!”

Gigi Becali a văzut măsura luată de Lucescu la națională și a reacționat: "Cât șapte naționale!"
România are programate două meciuri în luna noiembrie în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026, cu Bosnia (15 noiembrie) și San Marino (18 noiembrie).

RomaniaGigi BecaliFCSBMircea LucescuCupa Mondiala
Tricolorii sunt pe locul trei în grupă, cu 10 puncte, și mai au doar șanse pur teoretice de a se califica direct la Mondial. Varianta mai probabilă este barajul din luna martie. Totuși, Mircea Lucescu face tot posibilul să califice echipa națională la Cupa Mondială din 2026.

Gigi Becali: ”Eu îl am pe unul care, dacă face o rugăciune, face cât șapte naționale!”

Din acest motiv, la fel ca înaintea meciului cu Austria, atunci când tricolorii s-au impus cu 1-0, selecționerul României a chemat un preot în cantonamentul desfășurat înaintea meciurilor cu Bosnia și cu San Marino, la fel cum făcea pe vremuri și Anghel Iordănescu.

Gigi Becali, patronul de la FCSB, cunoscut pentru faptul că este o persoană foarte credincioaasă, a reacționat după ce a văzut ”măsura” luată de experimentatul antrenor.

Nu că e important, e cel mai important, fără rugăciune nu poți nimic. O singură rugăciune de la un rugător ca lumea.... Eu îl am pe unul care, dacă face o rugăciune, face cât șapte naționale. Așa zicea Iustin Pârvu, un rugător face cât șapte guverne. Dacă îl pun pe Alexandru Tudor să se roage, la revedere, nicio treabă n-am! N-am trimis eu preot la națională, probabil au luat ei”, a spus Gigi Becali în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Lotul României pentru meciurile cu Bosnia și San Marino

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0)

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6)

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0)

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1)

Un român a murit într-un accident în SUA, încercând să-și salveze soția și fetița abia născută. Gestul care i-a fost fatal
Ce au scris portughezii despre noul antrenor de la Universitatea Craiova
Lionel Messi a vorbit despre retragere: &rdquo;Timpul trece!&rdquo;
Cristi Chivu nu se joacă! Inter a semnat cu &bdquo;noul Donnarumma&rdquo;
Jucătorul de la FCSB, ironizat la națională după ce a fost făcut praf de Gigi Becali: &rdquo;Zici că era Statuia Libertății!&rdquo;
Neymar și-a pus vestiarul &icirc;n cap la Santos! Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat după meciul cu Flamengo
S-au &icirc;nțeles! Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB

Lamine Yamal, EXCLUS din naționala Spaniei!

Un jucător de la FCSB a venit beat la antrenamente! Mihai Stoica: &rdquo;Nu putea să stea &icirc;n picioare!&rdquo;

S-a făcut afacerea anului: au cumpărat clubul pentru 2.000.000.000&euro;

&Icirc;l recunoști? A c&acirc;știgat trei trofee cu Dinamo și &icirc;ncă joacă fotbal la 50 de ani

Scandal monstru &icirc;nainte de Bosnia &ndash; Rom&acirc;nia! S-a cerut demisia președintelui Federației: &rdquo;Nu e treaba ta să numeri!&rdquo;

Ce au scris portughezii despre noul antrenor de la Universitatea Craiova
Lionel Messi a vorbit despre retragere: &rdquo;Timpul trece!&rdquo;
Cristi Chivu nu se joacă! Inter a semnat cu &bdquo;noul Donnarumma&rdquo;
Jucătorul de la FCSB, ironizat la națională după ce a fost făcut praf de Gigi Becali: &rdquo;Zici că era Statuia Libertății!&rdquo;
Victor Pițurcă l-a comparat pe Mirel Rădoi cu Mircea Lucescu! Ce a făcut &bdquo;Il Luce&rdquo; &icirc;ntr-o situație asemănătoare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai experimentaților Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Este sau nu corectă declarația Oanei Gheorghiu despre pensiile magistraților. Ce spune legea despre indemnizațiile lor

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

O fabrică din Arad concediază 900 de angajați &icirc;nainte de sărbători. Este cel mai mare angajator din zonă

Cum a aflat o c&acirc;ntăreață americană că s-a căsătorit fără să știe cu un sultan malaezian. &rdquo;Merit un divorț ca la carte&rdquo;

