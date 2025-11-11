Marți a ajuns la Mogoșoaia și Valentin Mihăilă, extrema celor de la Rizespor, și a avut o criză de râs când s-a întâlnit cu un jucător de la FCSB.

Valentin Mihăilă l-a ironizat pe Daniel Bîrligea

În momentul când l-a văzut pe Daniel Bîrligea, Mihăilă a imitat gestul pentru care jucătorul de la FCSB a primit primul cartonaș galben în meciul cu Hermannstadt, scor 3-3, din etapa a 16-a din Superliga României. Atunci, după ce a primit cartonaș galben, Bîrligea s-a dus în fața lui Radu Petrescu și l-a imitat pe central. Bîrligea avea să fie eliminat două minute mai târziu pentru un al doilea ”galben” primit tot pentru proteste.

”Oo, Daniel! Uite-l pe Daniel! Zici că era Statuia Libertății!”, a spus Mihăilă râzând în fața lui Ștefan Târnovanu, David Miculescu și Marius Marin, care nu s-au putut abține să nu râdă.

Amendat cu 20.000 de euro de Gigi Becali pentru gestul său, Daniel Bîrligea nu a fost supărat de reacția avută de Valentin Mihăilă, chiar dacă, în momentul în care l-a îmbrățișat pe colegul său de la națională, Bîrligea i-a spus acestuia: ”Ce panaramă ești!”.

Momentul a fost surprins și postat pe pagina de Tiktok a echipei naționale cu mesajul: ”Cu așa prieteni nu ai nevoie de dușmani”. Câteva minute mai târziu, clipul a fost șters, iar în locul lui a fost încărcat altul din care lipsesc anumite scene, de această dată, cu mesajul: ”Râdem, glumim, dar așa arată o prietenie adevărată!”.

