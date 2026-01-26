Ardelenii s-au deplasat la București pentru confruntarea de pe Arena Națională, care a contat pentru etapa #23 din sezonul regulat al Superligii României și care s-a încheiat 4-1 pentru formația dirijată de Daniel Pancu.



Prezentat oficial la o zi după FCSB - CFR 1-4: ”Mult succes și cât mai multe realizări!”



CFR Cluj a anunțat la o zi după succesul răsunător de pe cel mai mare stadion al țării că l-a transferat pe Rion Zeijnullahu, un fundaș kosovar care a mai evoluat în Gruia în perioada 2023-2024.



”Bine ai revenit, Rion Zejnullahu!



Fundașul lateral în vârstă de 22 de ani se întoarce în Gruia după ce, în ultima perioadă, a evoluat pentru clubul din Kosovo, KF Llapi!



Îi urăm mult succes și cât mai multe realizări alături de CFR Cluj!”, se arată în comunicatul emis de ardeleni.



CFR Cluj se află pe locul 9 în clasament cu 32 de puncte. În 23 de etape, trupa de pe ”Dr. Constantin Rădulescu” a bifat opt victorii, la care s-au adăugat opt rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.



Pentru CFR Cluj urmează meciul cu Metaloglobus București de vineri, ora 17:00, de pe teren propriu.

