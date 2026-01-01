VIDEO Mesajul Nadiei Comăneci de Anul Nou: ”O să sărbătorim multe lucruri istorice! Abia aștept”

Mesajul Nadiei Comăneci de Anul Nou: &rdquo;O să sărbătorim multe lucruri istorice! Abia aștept&rdquo; Gimnastica
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marea gimnastă a României locuiește în Los Angeles.

TAGS:
Nadia Comaneci
Din articol

Nadia Comâneci a transmis un mesaj de Anul Nou, în care spune că abia aşteaptă anul 2026, pentru a sărbători evenimente istorice, scrie news.ro.

  • Nadia getty
×
Nadia
ÎNAPOI LA ARTICOL

Mesajul Nadiei Comăneci de Anul Nou: ”O să sărbătorim multe lucruri istorice! Abia aștept”

„A sosit momentul să ne luăm la revedere de la 2025. Multumesc pentru un an frumos şi sănătos. Vă doresc tuturor un 2026 uimitor, cu multă sănătate, pentru că aceasta este cea mai importantă. 

Abia aştept să sărbătorim multe lucruri istorice şi să revăd pe toată lumea. La mulţi ani, 2026”, a spus Nadia într-un mesaj postat în social media. 

În 2026, în România va avea loc celebrarea „Anului Nadia Comăneci” şi va fi organizată o gală dedicată inegalabilei gimnaste, programată în data de 29 mai.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu cât cresc prețurile
Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu c&acirc;t cresc prețurile
ARTICOLE PE SUBIECT
Nadia Comăneci străluceşte din nou de Crăciun. Mesajul &ldquo;Zeiţei de la Montreal&rdquo; &icirc;naintea anului olimpic 2026
Nadia Comăneci străluceşte din nou de Crăciun. Mesajul “Zeiţei de la Montreal” înaintea anului olimpic 2026
ULTIMELE STIRI
Momentul din carieră care l-a marcat pe Adrian Mutu! Fostul fotbalist nu a ezitat să recunoască
Momentul din carieră care l-a marcat pe Adrian Mutu! Fostul fotbalist nu a ezitat să recunoască
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase &icirc;n Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
Ca și plecat de la Tottenham, Radu Drăguşin a primit un sfat de la Gică Popescu: &bdquo;E important&rdquo;
Ca și plecat de la Tottenham, Radu Drăguşin a primit un sfat de la Gică Popescu: „E important”
Răsturnare de situație! C&acirc;t va &icirc;ncasa, de fapt, CFR Cluj pentru transferul lui Louis Munteanu
Răsturnare de situație! Cât va încasa, de fapt, CFR Cluj pentru transferul lui Louis Munteanu
Renegat de Rapid, fotbalistul poate ajunge la o rivală! Antrenorul chiar &icirc;l dorește
Renegat de Rapid, fotbalistul poate ajunge la o rivală! Antrenorul chiar îl dorește
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Louis Munteanu, prima fotografie &icirc;n tricoul noii sale echipe

Louis Munteanu, prima fotografie în tricoul noii sale echipe

Și-a reziliat contractul pentru a semna cu Dinamo! Primul transfer &icirc;n 2026 pentru Zeljko Kopic

Și-a reziliat contractul pentru a semna cu Dinamo! Primul transfer în 2026 pentru Zeljko Kopic

CFR Cluj, lăudată după plecarea lui Louis Munteanu: &rdquo;Super afacere! Trebuie felicitați&rdquo;

CFR Cluj, lăudată după plecarea lui Louis Munteanu: ”Super afacere! Trebuie felicitați”

Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!

Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!

Gică Hagi revine &icirc;n antrenorat! Anunțul făcut de Gică Popescu

Gică Hagi revine în antrenorat! Anunțul făcut de Gică Popescu

Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la D.C. United: &bdquo;Este practic &icirc;nchis&rdquo;

Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la D.C. United: „Este practic închis”



Recomandarile redactiei
Momentul din carieră care l-a marcat pe Adrian Mutu! Fostul fotbalist nu a ezitat să recunoască
Momentul din carieră care l-a marcat pe Adrian Mutu! Fostul fotbalist nu a ezitat să recunoască
Ca și plecat de la Tottenham, Radu Drăguşin a primit un sfat de la Gică Popescu: &bdquo;E important&rdquo;
Ca și plecat de la Tottenham, Radu Drăguşin a primit un sfat de la Gică Popescu: „E important”
Răsturnare de situație! C&acirc;t va &icirc;ncasa, de fapt, CFR Cluj pentru transferul lui Louis Munteanu
Răsturnare de situație! Cât va încasa, de fapt, CFR Cluj pentru transferul lui Louis Munteanu
Transfer cu scandal: &rdquo;I-am dat la FIFA. O să aibă penalizări și interdicție&rdquo;
Transfer cu scandal: ”I-am dat la FIFA. O să aibă penalizări și interdicție”
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase &icirc;n Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
Alte subiecte de interes
Reacția Nadiei Comăneci după ce Ion Țiriac le-a oferit mașini tuturor medaliaților rom&acirc;ni de la Paris 2024
Reacția Nadiei Comăneci după ce Ion Țiriac le-a oferit mașini tuturor medaliaților români de la Paris 2024
Jurnalista Christine Brennan a comentat dur decizia TAS, iar Nadia Comăneci i-a răspuns. Cum a reacționat americanca
Jurnalista Christine Brennan a comentat dur decizia TAS, iar Nadia Comăneci i-a răspuns. Cum a reacționat americanca
CITESTE SI
Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO

stirileprotv Times Square a strălucit de Anul Nou. Imagini inedite direct din mijlocul festivităților | GALERIE FOTO

Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

protv Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu c&acirc;t cresc prețurile

stirileprotv Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu cât cresc prețurile

&bdquo;Meniul zilei&rdquo; cu artificii ilegale. Cum a fost prins un v&acirc;nzător cu materiale pirotehnice ascunse &icirc;ntr-o geantă de livrare

stirileprotv „Meniul zilei” cu artificii ilegale. Cum a fost prins un vânzător cu materiale pirotehnice ascunse într-o geantă de livrare

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!