"Gigi a avut oferta pentru el si a refuzat!" Mutarea care putea sa il umple de bani pe Becali! De ce nu a vrut sa isi vanda "perla" si de ce a picat totul! Anuntul momentului

Ioan Becali a vorbit despre transferurile lui Dennis Man, Florinel Coman sau Olimpiu Morutan.

Giovanni Becali a vorbit in exclusivitate la "Ora exacta in sport" despre transferurile celor mai talentati jucatori ai FCSB-ului. Impresarul a explicat care este suma maxima pe care cluburile externe sunt dispuse sa o ofere pentru un jucator roman.

"S-a transferat Dennis Man? Cand se transfera, sa ma anuntati. Ce treaba am eu cu Dennis Man? Eu aduc invitati pentru jucatorii mei.

Daca eu sunt managerul lui Coman si vine unul care ii aduce 30 de milioane si eu nu i-am adus oferta, ce face Gigi, nu il da? Il da.

Cred ca am exagerat extrem de mult cu semifinala de la Under 21. Din foamea pe care o aveam, din lipsa rezultatelor, am exagerat. Ma gandesc ca daca era mai inspirat Mirel si punea pe Rici Grigore si pe Baluta mai in fata, poate rezistam pana in prelungiri si ajungeam la penalty si poate ajungeam in finala. Noi de sete am baut apa pana ne-am umflat si ne-a luat somnul.

Problema noastra e ca ne-am imbatat. Gigi are dreptate, daca vin aia si arunca cu bani, de ce nu? Problema e ca in Anglia, eu am vorbit cu multe cluburi, toti zic la fel, nivelul de transfer al unui jucator roman este 5-7 milioane. Am avut 9 milioane pe Coman de la Sporting si Gigi nu a acceptat. A vrut procente, nu stiu ce.

Acum pe val sunt Coman, Man si Morutan, poate si Tanase, dar nu la pretul astora. Gigi la ei viseaza. Mihaila poate ajunge, nu acum, nu inaintea lui Coman sau lui Man, dar va ajunge", a declarat Ioan Becali la PRO X.