Gică Popescu îl ia peste picior pe Dan Petrescu: ”Se sperie și dacă joacă împotriva Diviziei C”

Ardelenii au nevoie de victorie pentru a fi siguri că mențin avantajul de șapte puncte față de FCSB. Înainte de această partidă, Dan Petrescu a vorbit în termeni laudativi despre Farul, echipa lui Gică Hagi.

Gică Popescu, președintele constănțenilor, a comentat declarațiile date de Petrescu la sosirea în țară. Acesta a fost prezent la Galatasaray - Barcelona 1-2, unde a fost invitat de oficialii turci.

Gică Popescu: ”Petrescu se sperie cu toată lumea”

„Se sperie de Farul? Păi el se sperie cu toată lumea. Și dacă joacă împotriva Diviziei C, el se sperie. Dar el se sperie așa, în fața voastră, că el e conștient de valoarea echipei pe care o are, de valoarea individuală a jucătorilor pe care îi antrenează. E câștigătoarea meritorie a ultimelor patru ediții de campionat, sunt pe primul loc la o diferență importantă față de FCSB.

Deci Dan este conștient de valoarea echipei și face aceste declarații, pe care le văd normale, pentru a-și ține echipa în priză, pentru că în momentul în care ești pe primul loc și începi să te distanțezi de urmăritoare, poate să intervină o anumită stare de relaxare, el nu vrea lucrul acesta. Este modul lui de a-și pregăti echipa și o face foarte bine”, a spus Gică Popescu.

CFR Cluj are 41 de puncte și este pe primul loc în Liga 1. FCSB ocupă poziția secundă, cu 34 de puncte, iar Universitatea Craiova completează podiumul, cu 30 de puncte.

Ce a declarat Dan Petrescu

”Farul, la meciurile de pe teren propriu, e echipa cea mai bună. Are cel mai bun joc de atac posibil pe teren propriu. Asta am simţit şi noi la Constanţa. Atunci am avut noroc, am recunoscut.

Am ajuns rar la poartă şi am marcat două goluri, am avut noroc. Dacă jucăm la fel, sigur o să pierdem. Trebuie să fim atenţi, să punem probleme şi să fim atenţi pe faza defensivă. Vor intra Nedelcu, Omoh şi Iancu, sunt sigur.

Cu aceşti trei jucători forţa lor este mult mai mare, mai ales dacă mă gândesc la jocul de atac. Cred că, în momentul ăsta, nu poţi avea un meci mai greu decât să joci contra Farului la Constanţa cu Hagi antrenor”, a spus Dan Petrescu.