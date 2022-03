Returul Galatasaray - Barcelona este azi de la 19:45, LIVE pe PRO X și VOYO. Ce au declarat Cicâldău și Moruțan

După 0-0 în turul de pe ”Camp Nou”, Galatasaray dispută în această seară returul optimilor de finală din Europa League cu Barcelona lui Xavi, meci care este transmis live de la ora 19:45 pe PRO X și VOYO.

Cei doi români din lotul turcilor, Alexandru Cicâldău și Olimpiu Moruțan, au oferit interviuri în exclusivitate pentru PRO TV înaintea disputei de la Istanbul.

Cicâldău: ”Ar fi ceva de vis să obținem calificarea contra Barcelonei”

”Pentru mine a fost un pas înainte, îmi place viața de aici, tot ce se întâmplă în jurul echipei, și îmi place și orașul. Nu pot să spun că-mi place ceva anume foarte mult, a fost o schimbare de mediu pentru mine. Este, după părerea mea, cel mai înalt nivel.

Se vede când joci împotriva unor echipe ca Barcelona, când ești în teren simți adevărata valoare a adversarilor. Ar fi ceva de vis (n.r. - calificarea în sferturile Europa League), cred, ținând cont că jucăm contra Barcelonei, mai ales că am făcut un rezultat bun în deplasare.

Înainte să intru (n.r. - în meciul tur), am avut foarte puține emoții. Când am intrat, am lăsat totul și am încercat să mă concentrez la joc. Cu toată lumea mă înțeleg foarte bine, cu toți colegii”, a spus Alexandru Cicâldău, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV.

Moruțan: ”Cu Babel vorbesc mai mult, îmi dă doar sfaturi bune”

”Sincer să vă spun, este foarte greu, dar trag foarte mult la antrenament ca să fiu la un nivel foarte ridicat și să nu dezamăgesc. O să ne aștepte un meci foarte, foarte greu, dar am încredere în colegii mei că putem scoate un rezultat foarte bun. Nu este imposibil, dar cu multă muncă putem scoate și acest rezultat.

Știu ce fac la antrenament, știu că mă pregătesc și, oricând antrenorul are nevoie de mine, sunt pregătit să intru, să dau sută la sută.

Mă înțeleg cu toată lumea bine, dar cu Babel vorbesc mai mult. Îmi dă doar sfaturi bune, îmi spune să fiu concentrat la antrenament, că antrenamentul e cel mai important”, a declarat Olimpiu Moruțan pentru PRO TV.

Echipele probabile

Galatasaray Istanbul: Peña - Boey, Marcão, Nelsson, Van Aanholt - Antalyali, Kutlu - Kilinç, Feghouli, Akturkoglu - Mohamed

Antrenor: Domenec Torrent

FC Barcelona: Ter Stegen - Dest, Araujo, Piqué, Jordi Alba - F. De Jong, Busquets, Gavi - Dembélé, Aubameyang, Ferran

Antrenor: Xavi