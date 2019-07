Rivaldinho se intoarce in Liga 1! Brazilianul a devenit ieri liber de contract si vine sa joace in Europa cu o echipa romaneasca

Rivaldinho a batut palma cu bulgarii de la Levski Sofia asupra rezilierii contractului. El este pe cale sa se intoarca la Viitorul. Fiul lui Rivaldo mai are o oferta atractiva pe masa, insa aceea l-ar scoate din nou din circuitul fotbalului european.

Rivaldinho si-a reziliat contractul cu Levski Sofia si are toate sansele sa semneze cu Viitorul lui Gica Hagi. In acest moment, noteaza sursele www.sport.ro, sansele ca Rivaldinho sa se intoarca in Liga 1 sunt de peste 90%. El mai are o oferta in Mexic!

Fiul lui Rivaldo, in varsta de 24 de ani, este atras de oportunitatea de a juca pentru Viitorul si considera ca echipa lui Gica Hagi poate fi o rampa importanta de lansare. Dovada stau transferurile facute de Viitorul in ultimele sezoane, care au culminat cu plecarea lui Ianis Hagi la Genk!

Rivaldinho e dorit si de Queretaro, fosta echipa a lui Ronaldinho

In acest moment, atacantul de 24 de ani mai are o oferta din Mexic. Queretaro, fosta echipa a lui Ronaldinho, il cheama in liga mexicana, dar Rivaldinho e mai degraba atras de fotbalul european. El vrea sa confirme in Europa si sa joace in cupele europene. Acesta mai considera ca o trecere in Mexic i-ar diminua mult sansele de a prinde un transfer important in Europa.