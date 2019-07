FCSB mai face transferuri! Bogdan Andone a vorbit cu Gigi Becali: "Trebuie sa vina cat mai repede, pentru ca au nevoie de timp pentru a se adapta"

FCSB debuteaza in noul sezon duminica, impotriva sibienilor de la FC Hermannstadt. Meciul se va juca la Pitesti.

FCSB, vicecampioana Ligii 1, a debutat in noul sezon cu o victorie cu 2-0 in fata lui Milsami Orhei, in turul 1 preliminar al UEFA Europa League. In competitia interna, echipa antrenata de Bogdan Andone se va duela duminica seara cu FC Hermannstadt.

Bogdan Andone a vorbit in cadrul unei conferinte de presa, el spunand ca mai are nevoie de transferuri. Acesta a dezvaluit ca a vorbit cu Gigi Becali exact pe acest subiect.

Bogdan Andone: "Trebuie sa mai aducem jucatori! Si asta cat mai repede"

"Vom juca din 3 in 3 zile, trebuie sa ne capacitam si sa ne recuperam.

Sunt multe lucruri pe care trebuie sa le punem la punct, si ofensiv, si defensiv. Avem doar 4 saptamani de cand am inceput pregatirea, iar schimbarea unui sistem necesita timp. E vorba de automatisme, jucatorii trebuie sa inceapa sa se simta intre ei in acest noi sistem.

E clar ca jucatorii au nevoie de timp pentru a se adapta.

Chiar daca Vina a venit de la Viitorul, unde a jucat acest sistem, are nevoie de timp pentru a se putea coordona cu noii lui colegi, pentru a intelege ce trebuie sa faca pe plan ofensiv si pe plan defensiv.

De aceea este important ca jucatorii sa vina cat mai repede si sa intre cat mai repede in program.



Dennis Man este apt. El a simtit doar o contractura cu Milsami si am decis sa nu riscam cu el.

Am vorbit foarte putin cu patronul dupa meci, am vazut ce declaratii a dat. Am incercat sa vorbim despre jucatorii de care mai avem nevoie", a spus Bogdan Andone, antrenorul FCSB-ului, intr-o conferinta de presa.