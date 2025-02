Gică Hagi: ”Echipa a făcut un joc foarte slab defensiv!”

Chiar dacă a fost mulțumit de felul în care s-a prezentat echipa pe faza ofensivă, Gică Hagi a fost dezamăgit de modul în care Farul a arătat în apărare. Managerul constănțenilor consideră că echipa sa a făcut un meci ”foarte slab” pe faza defensivă.

Întrebat dacă frustrarea apărută după eșecul cu Rapid este cu atât mai mare cu cât golurile giuleștenilor au venit ca urmare a unor erori din defensivă, Hagi s-a oprit din interviu și a explicat că ”frustrant” este un cuvânt mult prea mare în fotbal.

”Cred că ofensiv am făcut un meci destul de bun, cu toate că de multe ori precipitați, nu jucăm ce vedem, nu avem posesia, când am făcut-o, am avut ocazii foarte mari. Defensivul a lăsat de dorit și nu numai în meciul ăsta, și în alte meciuri.

Defensiv, echipa a făcut un meci foarte slab și e clar că adversarii te pedepsesc, că e Rapid sau altcineva. Fotbalul are două faze, trebuie să le faci bine. Defensiv, la cald, cred că am făcut un meci foarte slab.

(Reporter: Cu atât mai frustrant cu cât au părut niște cadouri...) Eu nu folosesc cuvântul ’frustrant’. Dezamăgire, dar nu putem vorbi despre cuvinte atât de mari, până la urmă e fotbal. Frustrare au copiii care se nasc nu știu cum sau alții care nu au casă. Nu noi, sportivii care suntem bine, sănătoși, alergăm, ne batem. Putem fi dezamăgiți de anumite lucruri și trebuie să reflectăm.

Cum am spus, pe faza defensivă, am făcut un meci foarte slab. Eu am vorbit de echipă. Denis a marcat, dar echipa câștigă meciurile dacă face ambele faze, jucătorii fac diferența dacă sunt ajutați de ceilalți, contează jocul colectiv. Ofensiv am avut ocazii, au fost momente în care eram acolo dacă marcam, dar așa sunt toate meciurile. Defensiv, am făcut un meci foarte slab”, a spus Gică Hagi la finalul jocului.

Clasamentul din Superliga României