VIDEO EXCLUSIV Giani Kiriță, după valul de plecări de la Dinamo: "Asta e o pierdere! Era o legendă a clubului"

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SPORT.RO
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Dinamo a anunțat o mulțime de plecări în ultimele zile, atât jucători, cât și componenți ai staffului tehnic.

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DinamoFlorentin PetreZeljko KopicGiani Kirita
Din articol

După ce Zeljko Kopic și Florentin Petre au părăsit stafful, Dinamo a oficializat și despărțirile de jucătorii Kennedy Boateng, Georgi Milanov, Jordan Ikoko, Valentin Țicu și Valentin Dumitrache.

Giani Kiriță: "Plecarea lui Florentin Petre de la Dinamo e o pierdere"

Portughezul Nuno Campos este noul antrenor al lui Dinamo și va veni cu propriul staff în România. Secundul Florentin Petre a părăsit echipa odată cu Zeljko Kopic, existând șanse mari pentru o nouă colaborare la o altă echipă.

Giani Kiriță (49 de ani), dublu campion al României cu Dinamo, este de părere că o pierdere importantă este cea a lui Florentin Petre, fost mare jucător al clubului și antrenor secund din 2024.

"Florentin Petre a fost, este și va rămâne una dintre legendele lui Dinamo. Din punctul meu de vedere, cred că este o pierdere pentru că Dinamo avea în el un reprezentant. Vorbim de identitate. Când spui Florentin Petre sau Cătălin Hîldan, spui legendele lui Dinamo.

S-au înțeles foarte bine. Dacă au și plecat mai departe împreună, înseamnă că relațiile au fost excelente", a spus Giani Kiriță, pentru PRO TV.

Ce spunea Florentin Petre despre Zeljko Kopic

Într-un interviu acordat în urmă cu câteva luni, Florentin Petre vorbea despre relația excelentă pe care o are cu croatul Zeljko Kopic.

„Este unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat până acum, un om pe care îl admir și îl respect pentru felul cum își pregătește fiecare minut din viață. Este omul pe care mă bazez și omul pe care îl susțin în fiecare secundă din viața mea, pentru că îl simt cum își dorește să facă performanțe cu Dinamo.

Ne completăm reciproc pentru că amândoi avem aceeași mentalitate, aceeași dorință, amândoi suntem pregătiți pentru înalta performanță pe care Dinamo o cere. Este și normal să ne completăm, pentru că suntem pe aceeași lungime de undă”, caracteriza Florentin Petre relația sa cu Zeljko Kopic, într-un interviu recent pentru Sport.ro.

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