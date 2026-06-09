După ce Zeljko Kopic și Florentin Petre au părăsit stafful, Dinamo a oficializat și despărțirile de jucătorii Kennedy Boateng, Georgi Milanov, Jordan Ikoko, Valentin Țicu și Valentin Dumitrache.

Giani Kiriță: "Plecarea lui Florentin Petre de la Dinamo e o pierdere"

Portughezul Nuno Campos este noul antrenor al lui Dinamo și va veni cu propriul staff în România. Secundul Florentin Petre a părăsit echipa odată cu Zeljko Kopic, existând șanse mari pentru o nouă colaborare la o altă echipă.

Giani Kiriță (49 de ani), dublu campion al României cu Dinamo, este de părere că o pierdere importantă este cea a lui Florentin Petre, fost mare jucător al clubului și antrenor secund din 2024.

"Florentin Petre a fost, este și va rămâne una dintre legendele lui Dinamo. Din punctul meu de vedere, cred că este o pierdere pentru că Dinamo avea în el un reprezentant. Vorbim de identitate. Când spui Florentin Petre sau Cătălin Hîldan, spui legendele lui Dinamo.

S-au înțeles foarte bine. Dacă au și plecat mai departe împreună, înseamnă că relațiile au fost excelente", a spus Giani Kiriță, pentru PRO TV.