"E GENIU!" Gigi Becali a gasit "perla" Romaniei dupa ce FCSB a umilit-o pe Dinamo: "Nu am vazut pana acum ca el!" 

FCSB s-a impus cu 3-0 in turul semifinalelor Cupei Romaniei cu Dinamo.

In absenta titularilor indiscutabili, Vintila a fost nevoit sa apeleze la copiii de la Academie pentru derby-ul cu Dinamo din semifinalele Cupei Romaniei.

Astfel, Alexandru Pantea a fost titular la doar 16 ani si in meciul cu Gaz Metan si in derby-ul cu Dinamo, iar prestatia sa solida nu a ramas neremarcata de patronul echipei, Gigi Becali.

"Eu sunt bucuros pentru ca am experienta asta in fotbal, am vazut jucatorii, sunt valorosi, unii foarte valorosii, altii muncesc, dar exista si fotbalisti care se numesc genii. Astia-s jucatori care pot juca la echipa mare la 16-17 ani. Nu am vazut pana acum, poate doar pe Radoi, al doilea e Pantea.

Este Perianu, care va ajunge mare, Nita, Dumitru, dar Pantea este geniu, este aparte de toti!", a spus Gigi Becali la PRO X.