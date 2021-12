Gheorghe Hagi a vorbit despre viitorul lui Ianis după victoria cu Dinamo 

Echipa lui Gheorghe Hagi a câștigat în ultimul meci al anului și încheie 2021 pe loc de play-off. Antrenorul Farului a vorbit la finalul partidei despre prestația jucătorilor săi, încântat de victoria obținută. Cu toate astea, Hagi a fost nemulțumit de un aspect al jocului, ceea ce l-a nemulțumit și în meciul cu CFR Cluj din etapa trecută, pierdtut cu 0-2, faptul că echipa sa nu a înscris la fiecare ocazie avută.

„Să zicem șase luni în care am muncit bine, nu am fost constanți, trebuie să fim mai atenți. Am mulțumit echipei, această victorie ne-a venit foarte bine, să menții tonusul acesta în trei meciuri într-o săptămână nu a fost ușor. Am avut ocazii multe, parcă era istoria de la ultimul meci, cel cu CFR, dar în a doua repriză am marcat și suntem încântați.

Ar trebui să marcăm mai multe goluri, cred că meritam, am avut foarte multe ocazii, dar în compartimentul de atac trebuie să lucrăm mai bine și să fim mai compacți. Intru în vacanță, mă duc la Ianis”, a declarat Gheorghe Hagi la finalul meciului.

Gheorghe Hagi: „Ianis cred că rămâne la Rangers!”

Totodată, întrebat despre posibilul transfer al lui Grameni, de care ar fi interesată CFR Cluj, antrenorul Farului a vorbit despre jucătorii pe care i-a crescut și despre care s-a scris că ar fi ofertați de alte cluburi. Hagi a vorbit și despre fiul său, Ianis Hagi, de care ar fi interesate mai multe cluburi din Europa, dezvăluind că el crede că va rămâne în Scoția, la Rangers.

„Am citit în această lună de Grameni, de Pitu, de Ianis, se vorbește, normal, fotbalul se discută. Ianis cred că rămâne la Rangers, Grameni nu știu, întrebați-l pe Petrescu. Nu mă bag la lucrurile astea, sunt lucururile lui. Avem copii buni, noi suntem deschiși, asta face clubul nostru”, a adăugat antrenorul.