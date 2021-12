Ianis Hagi a luat notițe de la Steven Gerrard: ”Am învățat partea mai murdară a fotbalului”

Rangers, cu Gerrard pe bancă, a oprit dominația celor de la Celtic în fotbalul din Premiership și a adus primul titlu după o pauză de nouă ani pe Ibrox.

În locul lui, Rangers l-a numit pe Giovanni van Bronckhorst, fosta legendă a clubului. Ianis Hagi, mijlocașul pe care Gerrard l-a adus în Scoția, este încântat de noul antrenor, dar simte și lipsa lui Steven Gerrard de la echipă.

Ianis Hagi a luat notițe de la Steven Gerrard

„Mi-a plăcut mult. Am avut privilegiul să fiu antrenat de Steven Gerrard și m-am îmbunătățit foarte mult ca jucător. Am devenit un jucător mai complet cu el. Am învățat partea murdară a fotbalului cu care nu eram obișnuit.

Acum, am un antrenor care a jucat la cel mai înalt nivel, un lider și căpitan la echipa națională. Este doar un privilegiu și vreau să-mi duc jocul la nivelul următor. Felul în care gândește despre fotbal, îmi place.

Pur și simplu îmi place foarte mult. Nu iau totul de la sine înțeles. În fiecare secundă încerc să învăț și să fiu deschis pentru a juca noi poziții”, a spus Ianis Hagi, citat de rangersview.uk.