Rangers s-a decis! Suma pentru care Ianis Hagi este liber să plece la Galatasaray

Turcii s-au arătat interesați pentru a-l cumpăra de la Rangers pe mijlocașul român care nu și-a ascuns simpatia față de gruparea Cim Bom.

Scoțienii sunt gata să renunțe la Ianis Hagi, dar pentru suma ”corectă”. Șefii clubului îl vor ceda la echipa care oferă 12 milioane de lire sterline, echivalentul a 14 milioane de euro, notează Sportsmole.

Cota de piață a lui Ianis Hagi este de 6,5 milioane de euro. Acesta a strâns 24 de meciuri în acest sezon pentru Rangers, în toate competițiile, reușind să marcheze de trei ori și să ofere patru pase decisive.

Ianis Hagi: ”Galatasaray e un club pe care îl iubesc”

"Îmi doresc, într-adevăr (n.r.- să joace la Galatasaray). E un club pe care îl iubesc. Am crescut cu el, acolo m-am născut. Nu știu ce-mi rezervă viitorul, dar sunt atașat de acest club.

Din păcate, nu (n.r.- nu a învățat limba turcă). Aveam trei ani când am plecat de acolo, apoi am mai fost un an când a fost tata antrenor, dar nu am prins prea multe cuvinte", a spus Ianis Hagi, în vară.