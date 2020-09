Prima oferta pentru Hagi dupa plecarea de la Viitorul! Ce raspuns a dat dupa ce a fost sunat din Italia

Hagi a parasit banca Viitorului inaintea ultimei etape jucate din playout-ul sezonului trecut. A motivat prin dorinta de a petrece mai mult timp alaturi de cei dragi.

Gheorghe Hagi (55 de ani) a primit recent oferta de a antrena din nou! "Regele" a fost contactat de clubul Pescara din Serie B, conform Spotmedia.ro.

Hagi nu a fost convins de planul echipei si a refuzat varianta de a lucra pentru moment in Italia. Hagi nu a considerat ca poate promova cu Pescara in Serie A. Fosta echipa a lui Insigne si Verratti a evitat retrogradarea in Serie C dupa barajul cu Perugia.

Un alt motiv pentru care Hagi a refuzat Pescara consta si in faptul ca a sustinut de-a lungul timpului ca ar dori sa antreneze in Europa, dar cu o conditie: sa faca performanta la cel mai inalt nivel.

Conducerea Pescarei s-a reorientat rapid si a gasit o alta solutie. Fostul fundas al lui AC Milan, Massimo Oddo (44 de ani) va fi noul antrenor al italienilor pana in 2022. Pescara l-a mai vrut si pe Mutu in aceasta vara.