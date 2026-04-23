George Pușcaș, criticat după ce Dinamo a ratat finala Cupei României

Universitatea Craiova s-a impus la loviturile de departajare în fața lui Dinamo, scor 4-1, după 1-1 în 120 de minute. Oltenii s-au calificat în finala Cupei României, acolo unde o vor întâlni pe ”U” Cluj.
Boateng a deschis scorul în minutul 105, iar Dinamo s-a văzut egalată după reușita lui Adrian Rus din minutul 119.
Gică Craioveanu l-a criticat pe George Pușcaș
Atacantul venit liber de contract la Dinamo în această iarnă a avut o prestație salbă în cele 64 de minute în care a fost pe teren.
Gică Craioveanu a scos în evidență jocul slab făcut de George Pușcaș și a spus unde ar trebui să mai lucreze.
„Nu poți să iei gol în ultimele minute, după ce ai condus acasă. Eu o scoteam din stadion, nu se poate. Nu ai cum să te aperi în propriu careu, aici cred că a greșit Dinamo.
Nu mi-au plăcut Cîrjan, iar pe Armstrong l-am văzut doar la faze fixe. George (n.r. Pușcaș) trebuie să își schimbe puțin atitudinea, pentru că nu a recuperat nicio minge.”, a spus Gică Craioveanu la Digi Sport.