GENIAL! Petrescu a aflat in direct ca s-a schimbat sistemul in Liga 1: "Doamne fereste! Hai sa ne lasam de fotbal! Only in Romania! Sa lasam echipa care castiga divizia B in Champions League"

Dan Petrescu nu e de acord cu noul sistem de desfasurare al Ligii 1!

Petrescu a aflat abia acum ca vor fi 10 echipe in playout. Lui Super Dan nu-i convine ca echipa de pe primul loc la finalul playout-ului sa joace baraj pentru Europa! Petrescu s-a enervat in timp ce se afla in direct prin telefon la Digisport si a aflat planul propus pentru Liga 1. E sigur ca totul a fost facut ca sa fie oprita CFR din drumul spre noi trofee.

"A, raman 10 in playout? Si au cate un meci? Sa joace in Europa o echipa din playout? Doamne fereste! Hai sa ne lasam de fotbal! De ce nu facem cu o echipa din B sa joace in Europa? Ne facem de ras! Doamne fereste! De ce facem noi playoff si ni se iau puncte? Ce facem noi atatea... De ce nu facem noi 17 cu 17 etape, 34 de meciuri la 18 echipe. Si atat! Cine a luat liga a 2-a sa se duca direct in Champions League, nu e mai bine asa? Tu nu meriti sa fii in playoff si te duci in Europa? Only in Romania! Made in Romania! This is made in Romania! Se fac eforturi s-o oprim pe CFR, eu inteleg. Cel mai urat e sa-ti ia puncte, crede-ma! E cel mai urat. Hai sa ne uitam la vecini, cum fac vecinii, se mai face undeva asa!", a spus Petrescu la Digisport.