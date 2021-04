Terenul de pe Arena Nationala, mai bun ca niciodata! Cum arata gazonul hibrid pentru care Primaria a platit peste 2 milioane de lei

Gazonul a fost schimbat pentru a fi in conditii foarte bune pentru EURO 2020.

Noul gazon montat pe National Arena este hibrid, de ultima generatie, iar Primaria Municipiului Bucuresti a platit 2,2 milioane de lei pentru achizitionarea si montarea sa. Acesta a fost adus din Italia si a fost nevoie de o perioada de doua saptamani pentru a fi montat.

Stadionul ar putea sa mai fie inchiriat pana la inceperea EURO 2020, conform PMB, iar FCSB ar putea evolua in perioada 2-14 mai, cand va juca in compania celor de la CFR si Academica Clinceni, in etapele 5 si 7 din playoff.

Meciurile care se vor juca la Bucuresti din cadrul EURO 2020 sunt Austria - Macedonia de Nord, Ucraina - Macedonia De Nord si Ucraina - Austria, plus un meci din optimile de finala.

In acesta perioada, in capitala Romaniei se afla si trofeul care va fi primit de castigatoarea Campionatului European si mai multe legende ale fotbalului romanesc au fost invitate pentru a fi prezente si a simboliza importanta competitiei din vara.