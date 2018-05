"GATA! Nu mai revin NICIODATA!" Becali i-a DISTRUS pe jucatori dupa infrangerea cu Iasi! Un singur jucator a scapat: "E singurul BARBAT din echipa!"

Becali a criticat dur atitudinea jucatorilor de la partida de la Iasi si considera ca si strategia a fost gresita.

Gigi Becali a criticat dur jucatorii FCSB dupa infrangerea cu CSM Poli Iasi desi echipa lui Dica a jucat in ultimele 20 de minute cu un om in plus. Becali sustine ca nu va mai reveni niciodata la conducerea clubului!

"In minutul 89 ne dau gol cu un om in minus. La fotbal sunt foarte multe necunoscute, multe pe care nu le pot cunoaste si cei mai mari antrenori. La ora asta Steaua are cel mai mare lot pe care l-a avut vreodata. Ei au valoare ca si calitate tehnica insa cand merg pe teren nu mai au barbatia sa arate ce stiu. Valoarea inseamna sa le ai pe toate, si calitate si barbatie. Insa ei nu au barbatie.



Nu am jucat niciodata atat de prost. Si cu CFR, noi nici nu meritam titlul. Nici CFR nu are valoare, dar cand intra pe teren dau razboi. La noi intra Budescu pe teren, dupa ce atinge de 5-6 ori mingea, toti se dau dupa el. Hai sa alergam ca el, hai sa avem atitudinea lui. El e ora exacta, dar nu va mai fi el. Ce explicatie sa ai cand nu vor sa castige campionatul? Ce explicatie sa ai cand intra Teixeira si la 36 de ani e cel mai bun? Ce explicatie sa ai cand sunt 3 contra 2? S-au dus 3 pe 1 si l-au lasat pe Cristea singur. Inseamna ca ti-e frica si cand intra pe teren au capul in nori. Ei vad mingea patrata, asa o vede Balasa, patrata. Daca el rateaza din 3 metri...



Barbatia o transmite toata lumea si de pe banca si liderii de pe teren. Dar Budescu ce transmite? Daca el vine si alearga alene in tusa, apoi da un calcai. Si el cand primeste mingea la mijlocul terenului, nu stie sa faca un stop si da mingea la adversar la 3 metri, inseamna ca ori ti-e frica si tie, ori intra lejer. Eu cred ca ii e frica, nu cred ca intra lejer, cred ca vrea, dar sunt multi jucatori care n-au capacitatea, barbatia, sa fie la Steaua. Asta e parerea mea dupa ce am vazut aseara.

Daca eu ma duceam, daca eram antrenor, le spuneam la jucatori: noi jucam cu Iasiul, care e obiectivul nostru? Sa fim pe primul loc dupa fiecare meci! Ne e suficient un egal, nu trebuie sa ne hazardam. Daca putem lua 3 puncte, le luam, dar 1 punct ne e suficient. Noi suntem campioni la 0-0. Urmatorul meci vedem ce trebuie sa facem. Planici pierde mingea la mijlocul terenului, marele Planici laudat de toata lumea. Nu exista un jucator adevarat la Steaua, doar asta, la 36 de ani, Teixeira.



Alibec, ce fotbalist esti? Tanase putea sa o bage in poarta dar a sarit peste minge in loc sa bage latul. Simulari...



Nu ma mai bag si cu asta basta. M-am retras. Eu sunt Becali, nu sunt eu la mana cuiva. Fac regulamente care incalca legea, numai chestii de genul asta. Vine secretarul Federatiei si se auto-sesizeaza. La noi nu e stiinta, la noi e balamuc. Pentru ce sa ma oftic eu ca n-ai ce sa le faci. Ca au tupeu! Ma oftic in familie dar nu mai revin niciodata.

Nu pot avea loc depunctari pentru ca asa e regulamentul. Doar maxim amenda. Nu poate fi depunctata nici CFR pentru ca nu poate avea loc dubla sanctiune, nu te lasa legea. Nu poate fi sanctionat si Petrescu, si CFR.

Daca Iasiul a incurcat Steaua, poate si Astra, poate si Viitorul. Se pot intampla multe in aceste 2 etape. Dar nu cred, CFR e echipa gata de razboi, pregatita de razboi. La noi, frica. Ati vazut vreodata la CFR frica?" a spus Gigi Becali la Pro X.