"FRICOSI! ANTRENOR FRICOS, JUCATORI FRICOSI!" Becali, un car de nervi dupa infrangerea de la Iasi! A anuntat ca-l vinde pe Budescu cu 1 milion de euro la CFR

CSM Iasi 1-0 FCSB | Iesenii i-au batut pe stelisti cu golul lui Andrei Cristea si au facut-o pe CFR mare favorita la titlu. Gigi Becali a vorbit la finalul partidei.

"Exista o explicatie, cum sa nu existe?! Nu avem valoare! De fapt, avem valoare, dar suntem fricosi! Budescu, marele fotbalist, nu putea sa faca o preluare! Tanase simula! Singurul care e fotbalist e Teixeira!

CFR nu are valoare, dar are razboinici in teren!

Cum sa pierzi titlul cand Iasiul joaca in 10?!

Planic a pierdut mingea aia, cum sa o pierzi asa?!

Eram multumit si cu 0-0. Pai nu esti multumit sa fii campion?!

Faceam 0-0 si eram aproape campioni. Mai erau doua meciuri, intr-adevar, dar vedeam ce se intampla.

Fiecare om crede ca stie la fotbal. Si eu credeam ca stiu! Dar acum numar bobocii si vad ca nu am niciun fotbalist in teren. Nu am niciun jucator cu barbatie. Tanase se arunca! Toata lumea fricoasa! Teixeira a fost singurul jucator.

Lui Pintilii i s-a facut rau cu doua ore inainte de meci. Dar ei tot cu Pintilii, ca poate isi revine...



Ba, Pintilii mai are doi ani si gata, iar voi tot cu Pintilii. L-au bagat bolnav in teren!

Antrenor fricos, jucatori fricosi!

O sa fac si eu ca Negoita, sa vand tot. CFR-ul sa-mi dea un milion pe Budescu si gata. Il vindem si pe Alibec, Teixeira pleaca si el, ca are 20 de mii salariu, si aia e...

Florinel Coman sta pe atatia bani, dar nu joaca, ca cica nu se antreneaza cum trebuie...

Asta e echipa de barbati, care nu bate Iasiul? Cum sa joci in Liga Campionilor atunci? Ce sa cauti acolo?



Eu de Budescu m-am rugat sa nu mai bata cornerele pe poarta, sa bata si el la Balasa, Momcilovic, Nedelcu, ca avem jucatori inalti. Dar ce-l intereseaza pe el, ca el ia 30.000 de euro pe luna!

CFR-ul o sa manance foc acum, cand stie ca are campionatul in mana.

La fotbal trebuie sa produci bani, ca altfel te cureti. E posibil sa ajunge, in Europa League, dar... Sa joace astia pe care am dat banii si care nu se antreneaza bine", a spus Gigi Becali la Digi.