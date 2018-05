Dupa titlu, Becali il poate pierde si pe Budescu: "E tensiune intre Budi si antrenor!" Agentul sau CONFIRMA negocieri pentru transfer

CFR Cluj e gata sa il lase pe Becali si fara titlu si fara Budescu!

Meciul celor de la FCSB de la Iasi a fost detonat cu cateva ore inainte de start. CFR ii achita clauza lui Budescu, a fost stirea zilei in Cluj. Mijlocasul are clauza de 3 milioane de euro, iar clujenii sunt pregatiti sa o achite daca vor castiga titlul. Acum sunt favoriti, dupa victoria lui CSMS Iasi cu 1-0.

Agentul lui Budescu, Florin Lovin, spune de ce ar accepta jucatorul oferta rivalei. Singurele variante in acest moment pentru un transfer sunt din China si zonele arabe, variante care nu ii convin.

"Doua meciuri mai putin reusite nu inseamna ca nu isi mai da interesul, insa e clar ca din afara se simte o tensiune intre Budi si antrenori, dupa cum el insusi a declarat.

Daca au declarat ca isi permit sa plateasca clauza de reziliere ma gandesc ca pot suporta si un salariu pe masura valorii lui.

Mai sunt doua echipe din Europa interesate sa achite clauza, insa de la interes la ceva concret este cale lunga, iar o experienta in tarile arabe sau China nu cred ca isi mai doreste pentru moment.

La intalnirea pe care am avut-o cu domnul Becali, premergatoare transferului, eu am fost cel care am propus suma clauzei dupa discutiile cu Budi, si am si argumentat de ce. Ma bucur ca am fost intelesi si nu a fost un impediment pentru transfer", a spus Lovin in ProSport.