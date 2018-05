"Nu sunt barbati adevarati! Tanase se arunca, Budescu nu face o preluare!" Becali a EXPLODAT dupa infrangerea de la Iasi

Din marea favorita la titlu, FCSB se uita din spatele celor de la CFR in acest moment dupa 0-1 la Iasi.

Andrei Cristea o poate lasa pe FCSB fara titlu de 3 ani! Gigi Becali a rabufnit la finalul partidei. Nu am barbati in echipa, CFR are razboinici a tunat Becali.



"Nu exista explicatii? Ba da, sunt: nu avem valoare. De fapt, jucatori valorosi sunt, dar nu sunt barbati adevarati. Budescu, marele fotbalist, nu poate sa faca o preluare. Man la fel. Singurul barbat adevarat e Teixeira. El e singurul fotbalist. Cum sa pierzi jocul cu adversarul in 10? CFR nu are echipa, nu are valoare, dar are razboinici", a spus Becali la Digi.



"Eu credeam ca ma pricep la fotbal. Acum, imi dau seama ce am facut. Nu am niciun fotbalist adevarat in teren. Am facut echipa care nu are niciun fel de barbaTie. Nu poti sa te duci in Liga cu jucatorii astia. Tanase se arunca, Budescu pierde toate mingile. Singurul razboinic e Teixeira, atat", a concluzionat Becali.