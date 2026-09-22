Campioana României la volei masculin l-a transferat pe Costin Vasile, libero care face parte din lotul național de juniori.

Clubul din Ștefan cel Mare a anunțat marți, 22 septembrie, „ultimul transfer” înaintea startului sezonului 2026-2027.

„Ultimul transfer al campionilor României înainte de începerea sezonului! Viitorul sună bine! Costin Vasile, 17 ani, 1,84, libero, component al lotului național de juniori, ni se alătură pentru a întări defensiva noastră acum și în perspectivă. Clubul Dinamo rămâne angajat în promovarea și dezvoltarea tinerilor care pot ajuta la consolidarea performanțelor sportului românesc, în prezent și în anii care urmează”, a transmis CS Dinamo pe Facebook.