OFICIAL Dinamo a adus astăzi un puști de 17 ani la echipă: „Ultimul transfer. Viitorul sună bine!”

Dinamo a adus astăzi un puști de 17 ani la echipă: „Ultimul transfer. Viitorul sună bine!” Volei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dinamo și-a completat lotul pentru noul sezon cu un jucător de doar 17 ani. 

TAGS:
Dinamo Bucurestics dinamo voleiCostin Vasile
Din articol

Campioana României la volei masculin l-a transferat pe Costin Vasile, libero care face parte din lotul național de juniori.

Clubul din Ștefan cel Mare a anunțat marți, 22 septembrie, „ultimul transfer” înaintea startului sezonului 2026-2027.

„Ultimul transfer al campionilor României înainte de începerea sezonului! Viitorul sună bine! Costin Vasile, 17 ani, 1,84, libero, component al lotului național de juniori, ni se alătură pentru a întări defensiva noastră acum și în perspectivă. Clubul Dinamo rămâne angajat în promovarea și dezvoltarea tinerilor care pot ajuta la consolidarea performanțelor sportului românesc, în prezent și în anii care urmează”, a transmis CS Dinamo pe Facebook.

Costin Vasile va juca în Champions League cu Dinamo

Costin Vasile vine de la CTF Mihai I. Tânărul voleibalist a făcut parte din naționala U18 a României care a obținut calificarea la Campionatul European U18, după turneul de calificare disputat la Ploiești, în martie 2026.

Dinamo este campioana en-titre a României și a cucerit în sezonul trecut al 20-lea titlu din istoria clubului, al doilea consecutiv. În finala Diviziei A1, trupa lui Bogdan Tănase a trecut de Arcada Galați, scor general 3-2. 

În noul sezon, Dinamo va evolua direct în grupele CEV Champions League, competiție în care clubul are trei trofee câștigate în perioada în care aceasta se numea Cupa Campionilor Europeni.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile
Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile
ARTICOLE PE SUBIECT
„Domnul Becali e indus în eroare!” Florin Gardoș, concluzie despre forma slabă din campionat
„Domnul Becali e indus în eroare!” Florin Gardoș, concluzie despre forma slabă din campionat
Înlocuitor pentru Laurențiu Reghecampf! Negocieri cu un fost antrenor din La Liga, trecut pe la Real Madrid
Înlocuitor pentru Laurențiu Reghecampf! Negocieri cu un fost antrenor din La Liga, trecut pe la Real Madrid
Florin Gardoș știe ce se va schimba la FCSB după numirea lui Laurențiu Reghecampf: „A tăiat și spânzurat când eram noi”
Florin Gardoș știe ce se va schimba la FCSB după numirea lui Laurențiu Reghecampf: „A tăiat și spânzurat când eram noi”
ULTIMELE STIRI
Dinamo a anunțat sigla pentru următorul sezon: ”Trebuie să ne pregătim sufletește”
Dinamo a anunțat sigla pentru următorul sezon: ”Trebuie să ne pregătim sufletește”
O româncă a devenit Miss Italia! E campioană la înot, iar fanii i-au luat cu asalt secțiunea de comentarii: „Cea mai frumoasă”
O româncă a devenit Miss Italia! E campioană la înot, iar fanii i-au luat cu asalt secțiunea de comentarii: „Cea mai frumoasă”
„Palmă” de 2,6 MILIARDE de euro! FC Barcelona a primit vestea
„Palmă” de 2,6 MILIARDE de euro! FC Barcelona a primit vestea
Se pregătește transferul lui Nicolae Stanciu: ”Avem discuții avansate”
Se pregătește transferul lui Nicolae Stanciu: ”Avem discuții avansate”
Cristiano Bergodi, în pericol să fie demis?! Anunțul Universității Cluj: „Ne setăm un nivel de așteptări”
Cristiano Bergodi, în pericol să fie demis?! Anunțul Universității Cluj: „Ne setăm un nivel de așteptări”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Unic în istoria FCSB! Ce a cerut Reghecampf la negocieri înainte de revenire

Unic în istoria FCSB! Ce a cerut Reghecampf la negocieri înainte de revenire

FCSB "se întărește" în defensivă! Fundașul cu două titluri revine și va fi sub comanda lui Reghecampf

FCSB "se întărește" în defensivă! Fundașul cu două titluri revine și va fi sub comanda lui Reghecampf

După Nicolae Stanciu, „U” Cluj mai face un supertransfer: internaționalul român și-a dat acordul

După Nicolae Stanciu, „U” Cluj mai face un supertransfer: internaționalul român și-a dat acordul

Gică Hagi nu l-a convocat la națională: ”Cel mai în formă atacant”

Gică Hagi nu l-a convocat la națională: ”Cel mai în formă atacant”

Au bătut palma! Cât plătește Gigi Becali pentru ”transferul” la FCSB: ”Asta e hotărârea”

Au bătut palma! Cât plătește Gigi Becali pentru ”transferul” la FCSB: ”Asta e hotărârea”

Antrenorul care trebuia să ajungă la FCSB, dacă Reghecampf l-ar fi refuzat pe Becali, așa cum a făcut-o Rădoi

Antrenorul care trebuia să ajungă la FCSB, dacă Reghecampf l-ar fi refuzat pe Becali, așa cum a făcut-o Rădoi



Recomandarile redactiei
Dinamo a anunțat sigla pentru următorul sezon: ”Trebuie să ne pregătim sufletește”
Dinamo a anunțat sigla pentru următorul sezon: ”Trebuie să ne pregătim sufletește”
„Palmă” de 2,6 MILIARDE de euro! FC Barcelona a primit vestea
„Palmă” de 2,6 MILIARDE de euro! FC Barcelona a primit vestea
O româncă a devenit Miss Italia! E campioană la înot, iar fanii i-au luat cu asalt secțiunea de comentarii: „Cea mai frumoasă”
O româncă a devenit Miss Italia! E campioană la înot, iar fanii i-au luat cu asalt secțiunea de comentarii: „Cea mai frumoasă”
Se pregătește transferul lui Nicolae Stanciu: ”Avem discuții avansate”
Se pregătește transferul lui Nicolae Stanciu: ”Avem discuții avansate”
Au bătut palma! Cât plătește Gigi Becali pentru ”transferul” la FCSB: ”Asta e hotărârea”
Au bătut palma! Cât plătește Gigi Becali pentru ”transferul” la FCSB: ”Asta e hotărârea”
Alte subiecte de interes
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
Dănuț Lupu, ex-Dinamo&Rapid, a dezvăluit ce echipă a susținut în derby-ul de pe Giulești: "Cum am fost iubit acolo, n-am fost iubit nicăieri!"
Peripeții înainte de Rapid - Dinamo! Neil Lennon i-a surprins pe toți la antrenamente
Peripeții înainte de Rapid - Dinamo! Neil Lennon i-a surprins pe toți la antrenamente
CITESTE SI
Lista măsurilor economice propuse de Siegfried Mureșan. Ce va face Nicușor Dan dacă nu primește votul Parlamentului

stirileprotv Lista măsurilor economice propuse de Siegfried Mureșan. Ce va face Nicușor Dan dacă nu primește votul Parlamentului

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Aproape 4 ani, o femeie din Dâmbovița a trăit cu o pensă chirurgicală în abdomen. Ar fi rămas acolo după o operație

stirileprotv Aproape 4 ani, o femeie din Dâmbovița a trăit cu o pensă chirurgicală în abdomen. Ar fi rămas acolo după o operație

Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile

stirileprotv Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!