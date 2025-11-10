Campioana României a condus cu 1-0 încă din minutul trei, dar a pierdut puncte prețioase la Sibiu în economia luptei pentru play-off. Astfel, distanța dintre FCSB și Farul Constanța (ocupanta locului șase) este acum de cinci puncte după 16 etape.



La finalul partidei, Gigi Becali și-a făcut praf jucătorii și a acuzat lipsa de autoritate și disciplină, urmând să ia o serie de măsuri în următoarele zile, așa cum a anunțat.



Gigi Becali îl trece pe bancă pe Adrian Șut



Printre altele, omul care decide totul la FCSB a fost întrebat și despre Adrian Șut, ”uitat” pe bancă pentru partida de la Sibiu. Becali spune că aceasta este o ”pedeapsă” pentru evoluțiile modste din ultima vreme.



”Șut trebuie să stea puțin prin tribune ca să joace ca înainte. Rupe banca puțin ca să vezi cum e fotbalul, ca să nu mai dormi pe teren”, a spus Becali, la Digi Sport.



Titular incontestabil la FCSB în ultimele sezoane, Adrian Șut a bifat 22 de partide până acum de la începutul campionatului, reușind să marcheze și un gol. De asemenea, mijlocașul de 26 de ani se numără printre cei mai valoroși jucători ai echipei, cu o cotă de piață de 4,5 milioane de euro.



FCSB se pregătește pentru meciul cu Petrolul



În următoarea etapă, FCSB va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești, echipa neînvinsă în ultimele cinci etape. Prahovenii sunt pe locul 13, cu 15 puncte și cu un parcurs bun după ”instalarea” lui Eugen Neagoe.



De cealaltă parte, Hermannstadt pune capăt unei serii de cinci înfrângeri la rând, dar rămâne penultima în campionat, cu doar 11 puncte.

