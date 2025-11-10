După două sezoane excelente, în care a luat titlul în România și a făcut o figură admirabilă în Europa (în stagiunea precedentă), FCSB are o prăbușire incredibilă!

Faptul că până în acest punct al sezonului, formația bucureșteană are un procentaj al înfrângerilor de 40,% - 12 în 30 de meciuri – spune totul despre căderea campioanei. Iar ce s-a întâmplat, duminică, în partida cu Hermannstadt (3-3) a risipit orice dubiu: acest sezon e compromis, în mare măsură, și doar un miracol poate schimba lucrurile, în mod radical, în continuarea drumului.

FCSB, premiere jenante

Faptul că FCSB n-a putut învinge Hermannstadt e o surpriză și nu prea! Pentru că formația pregătită de cuplul Pintilii – Charalambous are deja o „colecție“ mare de rezultate slabe, în actuala campanie.

În capul listei e, fără îndoială, înfrângerea cu Metaloglobus (1-2). Rezultatul a adus prima victorie pentru această nou-promovată în Superliga noastră.

Acum, lângă acest meci incredibil pentru FCSB îl putem pune și pe cel cu Hermannstadt. Pentru că gruparea sibiană a smuls un punct, în remiza cu 3-3, după cinci etape succesive în care fusese ciuca bătăilor! Așadar, a fost nevoie de un duel cu FCSB, pentru ca elevii lui Marius Măldărășanu să ia o „gură de oxigen“.

Iată alte rezultate șocante pentru FCSB, în actuala campanie:

*1-1 cu Csikszereda în deplasare (campionat)

*0-2 cu FC Argeș acasă (campionat)

*0-1 cu Unirea Slobozia acasă (campionat)

*1-2 cu Shkendija acasă (preliminarii Champions League)

*1-2 cu Farul Constanța acasă (campionat)

*0-1 cu Shkendija în deplasare (preliminarii Champions League)

*1-2 cu Inter Inter d'Escaldes în deplasare (preliminarii Champions League)

