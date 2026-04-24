După plecarea lui Mirel Rădoi, patronul Gigi Becali a mai primit un refuz important: Adrian Ilie nu va reveni la club.

„Cobra” Ilie nu vine la FCSB

Fostul internațional român a fost dorit în departamentul de scouting, însă a închis rapid subiectul.

“(n.r. – Subiect închis pentru tine FCSB?) Da. Nu vreau să discut despre asta. Dar mai ales că sunt și accidentat acum, nu pot să joc. (n.r. – Dar cu Gigi ai făcut întâlnirea aia?) Nu, dar o să mă văd. Sunt accidentat“, a spus Adrian Ilie, potrivit fanatik.

Gigi Becali i-ar fi propus lui Adrian Ilie un salariu de aproximativ 12.000 de euro pe lună. În plus, „Cobra” ar fi urmat să fie implicat direct și în activitatea echipei, inclusiv la antrenamentele din baza de la Berceni.

Andrei Prepeliță ar fi dorit de mai multe persoane din anturajul FCSB-ului

Printre variante se numără și Andrei Prepeliță (40 de ani), fost campion cu echipa lui Gigi Becali ca jucător. Liber de contract după despărțirea de Unirea Slobozia, acolo unde a făcut echipă cu Jean Vlădoiu, antrenorul este dorit de mai multe persoane din anturajul echipei, dar cel care se opune mutării ar fi Mihai Stoica, scrie Fanatik.ro.

Singura variantă pentru fostul mijlocaș este de a lucra în staff, în cadrul clubului, deoarece nu deține licență PRO. Aceasta este și problema de care s-a lovit în precedentele mandate ca antrenor în Superligă.

Managerul general de la FCSB a primit ”mână liberă” din partea lui Gigi Becali pentru a găsi un înlocuitor pentru Mirel Rădoi, iar acesta a spus deja că va opta pentru un antrenor străin.

"Sunt foarte multe variante. Mult mai multe decât mă așteptam, inclusiv nume mari. Variante de prin preajmă și din țări cu fotbal dezvoltat. Mi-au fost propuși, curg CV-urile.

Avem o lună la dispoziție să punem antrenor. Eu mă grăbesc să pun antrenor, dar Gigi a zis să nu mă grăbesc și să așteptăm. El e foarte calculat. E clar că va fi un antrenor străin", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Prepeliță a bifat, până acum, trei echipe ca antrenor în cariera sa: Gloria Buzău, Petrocub Hîncești și Unirea Slobozia.