Galca, replica ACIDA pentru Becali: "Ai uitat, Gigi? Nu mai lucrez in viata mea la FCSB!"

Costel Galca a tinut sa-i raspunda lui Gigi Becali, care a povestit cum ii facea echipa din inchisoare.

Costel Galca a petrecut un singur sezon la FCSB, dar a lasat in urma trei trofee, titlul, Cupa Romaniei si Cupa Ligii, ultimele castigate de echipa lui Becalu.

Galca spune ca nu vrea sa mai lucreze la FCSB din cauza lui Becali.



"Nu vreau sa vorbesc despre acest om. Nu voi mai reveni niciodata la Steaua (n.r. FCSB), atat timp cat o sa fie el acolo. Acest om nici macar nu ma cunoaste, nu stiu daca am vorbit de maximum 10 ori.

Omului acesta nu o sa-i raspund. Nu ma intereseaza, nu o sa mai vorbesc despre acest om. E un om care isi alimenteaza mandria vorbind in public. Nu ma intereseaza. Ii reamintesc ca, daca voiam sa raman la Steaua (n.r. FCSB), o puteam face.

Nu m-a interesat sa mai colaborez cu el. Nu este un om coerent in ceea ce zice. E pentru prima si ultima data cand mai vorbesc de el, el nu ma cunoaste pe mine. Vorbeste aiurea", a declarat Costel Galca, potrivit Digi.

Becali era inchis in perioada in care Galca antrena echipa.

"La ora 11:00 (n.r. 23:00), se inchidea telefonul la puscarie. Daca sunai la 11 fara un minut, ramanea telefonul deschis inca 45 de minute si puteai sa vorbesti. Dadeam la 11 fara un minut telefon, puneam telefonul pe un scaun si vorbeam ce trebuie sa se faca. Si din puscarie comandam, tot. Lui Galca, despre care spuneti voi ca are mare personalitate. Am facut schimbarile si am castigat campionatul din puscarie".