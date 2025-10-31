Formația dirijată de Constantin Gâlcă a bifat nouă victorii după 14 etape, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și un singur eșec. Rapid e la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani.



Ce se întâmplă cu ”fantoma” de la Rapid pentru care s-au plătit 900.000 de €: ”Atunci ne vom putea baza pe el”



În vară, Rapid l-a primit în lot pe Drilon Hazrollaj, fotbalistul kosovar cotat la 900.000 de euro de site-urile de specialitate în clipa de față. Atât au plătit și giuleștenii pentru serviciile atacantului adus de la FC Malisheva.



Doar că Hazrollaj a bifat doar cinci apariții la trupa din ”Grant” de când a început sezonul. Din etapa #6 nu a mai prins niciun minut din cauza unei accidentări.



Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, a ținut să puncteze că Hazrollaj ar putea reapărea în peisaj după pauza internațională din luna noiembrie.



”Cred că pe Hazrollaj ne vom putea baza după pauza echipelor naționale”, a spus Angelescu, potrivit Digi Sport.



Pentru Rapid urmează meciul cu Universitatea Craiova de duminică seară, de la ora 20:30, din etapa #15. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Cum arată clasamentul Superligii României

