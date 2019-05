Probleme pentru Galca! A retrogradat in liga a doua dupa un BARAJ DRAMATIC

Costel Galca a retrogradat din prima liga daneza.

Vejle, echipa antrenata de Costel Galca, a retrogradat dupa un baraj dramatic cu Hobro. Vejle a castigat prima mansa a barajului, scor 1-0, insa a pierdut returul dupa prelungiri.

Hobro a egalat scorul la general inca din minutul 14 al returului, iar Vejle a ratat o lovitura de la 11 metri in minutele de prelungiri ale primei reprize. Hobro a dat lovitura in reprizele de prelungiri, in minutul 103 mai exact, si a trimis echipa lui Galca in liga secunda.

Vejle nu era sigura de ramanerea in prima liga nici daca ar fi castigat aceasta dubla mansa. Echipa lui Galca ar mai fi jucat un meci de baraj.