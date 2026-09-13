Roberto De Zerbi nu a reușit să redreseze startul de sezon al lui Tottenham. Londonezii au remizat 0-0 cu Everton, pe teren propriu, și au rămas fără victorie după primele patru etape din Premier League.

Mai mult, Spurs au intrat în istoria clubului cu un record pe care De Zerbi nu și l-ar fi dorit. Tottenham nu a marcat niciun gol în primele patru meciuri ale unui sezon de campionat pentru prima dată în istoria sa.

Tottenham, fără gol după patru etape

Formația londoneză a investit peste 300 de milioane de euro în transferuri în această vară, însă ofensiva nu a reușit să producă până acum niciun gol în campionat.

Contra lui Everton, Tottenham a avut posesia și a creat câteva ocazii, dar Jordan Pickford a intervenit atunci când a fost nevoie. Lucas Bergvall a fost aproape de gol pe final, însă portarul lui Everton a respins șutul.

Spurs au încheiat partida cu 14 șuturi, dintre care doar două au fost pe poartă. Datele Opta au indicat un xG de 0,64 pentru Tottenham, față de 1,17 pentru Everton.