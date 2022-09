„Am un mare semn de întrebare în ceea ce-l privește pe Octavian Popescu. Nu înțeleg. Un jucător poate să aibă o cădere de două săptămâni, de 3-4 meciuri, dar la el durează prea mult, e total schimbat în rău. Nu mai vezi nimic la el. După ce a debutat, dădea niște pase inteligente, niște goluri din șuturi de la distanță. Acum nu-și mai găsește locul, cred că este și ceva mental. Ori are ceva probleme, ori și-a pierdut total încrederea. Probabil că aici lucrează Dică, dar, deocamdată, băiatul e blocat”, și-a spus Balint părerea despre marea speranță a fotbalului românesc.

Octavian Popescu a apelat și la un mental coach, pe numele lui Bogdan Gribincea, care a postat recent o fotografie alături de fotbalistul FCSB-ului. „Pentru mine, mental coach trebuie să fie antrenorul. El trebuie să aibă cea mai mare influență asupra unui fotbalist. Eu le-am dat sfaturi bune multor jucători când am antrenat, poate mă gândesc să fac și eu un curs, ceva, de mental coaching, văd că s-a inventat o altă meserie acum”, glumește Balint.

„Va veni și momentul revenirii”

Concluzionând, fostul atacant al Stelei și al naționalei României crede că Octavian Popescu „nu are cum să-și piardă calitățile pe care le-a arătat, tehnice, fizice. Totul pleacă de la minte. El și-a pierdut încrederea și nu mai reușește s-o recâștige, intră cu teamă, face totul cu teamă. Cred că nici el nu se recunoaște. Nu poate depăși acest moment psihologic și nu mai poate să redevină ce a fost. Asta nu înseamnă că va fi așa permanent de-acum încolo. Sută-n sută va veni momentul revenirii. Nu înțeleg însă de ce se amână atât”.

Întrebat dacă nu cumva îi dădea Toni Petrea încredere mai mare tânărului mijlocaș, Gabi Balint a specificat: „În primul rând, nu cred că e de vină Dică. Probabil că Toni Petrea avea ceva lipici la jucători, știa să-i mobilizeze. Unii antrenori sunt foate buni motivatori. Nu trebuie să știi marea tactică a lui Pește, fotbal știu toți antrenorii. Problema e cum îi faci pe jucători să înțeleagă ce vrei de la ei, să te asculte, să dea randamentul maxim în meciul respectiv. Și-atunci, ești mare antrenor. Odată ce ai 11 jucători la nivel maxim și un plan pe care-l pregătești bine, vine și succesul. Poate că Toni Petrea știa să-l încurajeze, să-l motiveze”.

Ultimul gol marcat de Tavi Popescu a fost cel din victoria FCSB-ului cu CFR, 3-1, din ultima etapă a campionatului trecut, pe 22 mai. În acest sezon, mijlocașul a jucat în toate cele 15 partide disputate de echipa sa în campionat și în Conference League, dar nu a marcat niciodată, având la activ un singur assist, în victoria cu Chindia, 3-2.

„Omrani a stat cu burta la soare, e greu să dea randament repede”

L-am rugat pe Balint să-și spună părerea și despre Omrani, ultimul transfer făcut de Gigi Becali: „În zilele lui bune, Omani a arătat că are valoare pentru România, dar au fost și perioade în care Petrescu l-a trimis în tribune. Avea niște probleme legate de indisciplină, de viața extraprofesională. Acum vine după o perioadă în care a stat cu burta la soare sau ce-o fi făcut el. Nu știu cât de mult s-a pregătit, cred că are vreo trei luni de pauză, e în urmă cu antrenamentele, așa că nu mă aștept ca randamentul lui să fie imediat foarte bun. Are nevoie de timp, dar la FCSB nu prea ai timp. El e un tip care se enervează ușor, poate renunța rapid. Cred că are nevoie de un antrenor de tipul lui Dan Petrescu, care a știut să-l țină bine”.

Balint a dat două exemple recente, când a venit vorba de adaptare la FCSB: „Ai văzut ce s-a întâmplat cu Bouhenna și Rață, pe ambii îi știa lumea, au demonstrat în România că sunt jucători de o anumită valoare. Cum să fie ei acum niște cizme sau barăci? Aveau nevoie de puțin timp. Au jucat puțin, s-au tras concluzii prea rapide”.