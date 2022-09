Tânărul jucător de la FCSB nu se află la cel mai bun start de sezon, prestațiile sale fiind șterse față de cele de anul trecut, când reușea să impresioneze la fiecare meci. Octavian Popescu a vorbit despre asta într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV înainte de duelul cu West Ham, argumentând că forma sa slabă ar putea fi datorată și faptului că a fost schimbat pe alte poziții.

Nicolae Dică i-a răspuns lui Octavian Popescu

Antrenorul FCSB-ului a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu FC Voluntari de luni, iar acolo a fost întrebat despre declarațiile făcute de tânărul jucător, dar și despre forma slabă pe care o are.

„Tavi Popescu a jucat număr 10 și în partea stângă, poziții pe care el a mai jucat, nu erau noi pentru el. Eu am început cu el număr 10 pentru că am considerat că poate juca pe acea poziție, după aceea am avut anumite discuții cu el și cu alți jucători de la mijlocul terenului în sus și am ajuns la o concluzie.

Nu trebuie să aibă un blocaj, sunt jucători care trec prin perioade dificile, și eu am avut o astfel de problemă când eram jucător, important e să fim alături de ei, să îi încurajăm, ei să se antreneze foarte bine în fiecare zi, în fiecare zi să fie mai buni și cu siguranță va veni momentul când vor da un randament foarte bun”, a declarat Nicolae Dică la conferința de presă.

Octavian Popescu: "E un început slab poate și pentru că sunt mutat de pe o poziție pe alta"

"Perla" celor de la FCSB a explicat înainte de meciul cu West Ham de ce traversează o formă slabă din acest start de sezon. Octavian Popescu spune că unul dintre motive ar fi reprezentat de faptul că a fost mutat pe diferite poziții în meciurile disputate până acum.

De asemenea, Octavian Popescu a explicat și de ce a ales să apeleze la un mental coach.

"Este un început slab de sezon pentru mine, sper să rezolv cât mai curând. Poate și că pentru sunt mutat de pe o poziție pe alta, dar trebuie să dau cel mai bun randament oriunde mă bagă Mister.

Am apelat la un mental coach pentru dezvoltarea mea. Dacă mă ajută să mă dezvolt, e normal să merg în continuare", a spus Octavian Popescu pentru PRO TV.