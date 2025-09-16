Gabi Balint, verdict dur după ce antrenorul a fost demis din Superliga: „Penibilă chestia asta”

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gabi Balint a vorbit despre antrenorul demis din Superligă.

Este vorba despre Liviu Ciobotariu, care a părăsit-o pe Petrolul după înfrângerea 0-3 cu Dinamo. Anunțul a fost făcut de formația ploieșteană în cursul zilei de marți.

Gabi Balint, verdict dur după ce antrenorul a fost demis din Superliga: „Penibilă chestia asta”

Oficialii celor de la Petrolul au cedat presiunii puse de fanii „Lupilor Galbeni”, care cereau demiterea lui Ciobotariu, și au decis să îl dea afară pe antrenor.

Gabi Balint a comentat hotărârea luată de echipa din Superliga, după rezultatele sub așteptări ale echipei. Fostul jucător al Stelei a fost deranjat de faptul că Liviu Ciobotariu a mers în fața fanilor să se scuze după înfrângere cu Dinamo.

„Asta e viața antrenorului. Îl consider pe Ciobi un antrenor bun, dar asta este viața de antrenor. Dar sunt mai multe lucruri de care depind rezultatele.

Dar nu sunt de acord cu aceste reacții. Să se ducă în fața galeriei, să le ceară scuze, să-și ceară iertare.

Mi se pare penibilă chestia asta”, a spus Gabi Balint la Digi Sport.

Cinci înfrângeri, trei remize și o victorie a obținut Liviu Ciobotariu pe banca Petrolului în primele nouă etape din Superliga.

Liviu Ciobotariu le-a mai antrenat în trecut pe FC Național, CS Otopeni, Pandurii, CF Brăila, Dinamo, CSMS Iași, ASA Târgu Mureș, FC Vaslui, Al-Faisaly, Al-Tai, FC Botoșani, FC Hermannstadt, FC Voluntari și Sepsi.

