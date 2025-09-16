Este vorba despre Liviu Ciobotariu, care a părăsit-o pe Petrolul după înfrângerea 0-3 cu Dinamo. Anunțul a fost făcut de formația ploieșteană în cursul zilei de marți.



Gabi Balint, verdict dur după ce antrenorul a fost demis din Superliga: „Penibilă chestia asta”



Oficialii celor de la Petrolul au cedat presiunii puse de fanii „Lupilor Galbeni”, care cereau demiterea lui Ciobotariu, și au decis să îl dea afară pe antrenor.

Gabi Balint a comentat hotărârea luată de echipa din Superliga, după rezultatele sub așteptări ale echipei. Fostul jucător al Stelei a fost deranjat de faptul că Liviu Ciobotariu a mers în fața fanilor să se scuze după înfrângere cu Dinamo.