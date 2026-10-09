FCSB a făcut anunțul în cazul lui Aymen Boutoutaou: "El decide dacă merge sau nu"

FCSB a făcut anunțul în cazul lui Aymen Boutoutaou: &quot;El decide dacă merge sau nu&quot; Superliga
SPORT.RO
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Aymen Boutoutaou (25 de ani), fotbalistul celor de la FCSB, va fi indisponibil la revenirea lui Laurențiu Reghecampf la echipă.

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La câteva zile după ce Gigi Becali a recunoscut că ar fi dispus să îl cedeze pe Boutoutaou la Craiova, dar și o sumă de bani, pentru a-l aduce pe Steven Nsimba, francezul de origine algeriană de la FCSB a suferit o accidentare.

Aymen Boutoutaou are ruptură musculară: "El decide dacă merge la Belgrad sau nu"

Boutoutaou a fost diagnosticat cu o accidentare musculară și nu va putea fi în lot la partida FCSB - Oțelul Galați, de sâmbătă seară. Mihai Stoica anunță că fotbalistul adus de la Sochaux va alege dacă se va recupera în Serbia, la Marijana Kovacevic, pentru a reveni mai rapid pe teren.

"Boutoutaou nu are o accidentare gravă. E o accidentare musculară, o leziune fibrilară 2A. 3-4 săptămâni pauză sau Belgrad. Urmează să decidă el dacă merge la Belgrad sau nu. Dacă merge la Belgrad, poate să fie cu Voluntariul. Dacă nu, 3-4 săptămâni.

Jucătorul decide. Nu e obligatoriu, nu poți obliga un jucător să se opereze", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Reghecampf: "Boutoutaou are calități de care vom avea nevoie foarte mare"

Cumpărat de la Sochaux cu 1.350.000 de euro, Boutoutaou a jucat până acum în 11 meciuri la FCSB și a marcat două goluri. Fotbalistul de bandă nu l-a impresionat pe Gigi Becali, însă pare să aibă parte de încrederea noului antrenor Laurențiu Reghecampf.

"Aymen e un jucător foarte bun. Este un jucător care are niște calități de care vom avea nevoie foarte mare. Sunt puțini jucători care pot juca poziția de număr zece. Pentru mine, nu este o surpriză. L-am mai văzut la câteva meciuri, am văzut ce calități are", a spus Reghecampf, astăzi, la conferința de presă premergătoare meciului cu Oțelul.

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