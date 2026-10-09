FCSB a făcut anunțul în cazul lui Aymen Boutoutaou: "El decide dacă merge sau nu"

La câteva zile după ce Gigi Becali a recunoscut că ar fi dispus să îl cedeze pe Boutoutaou la Craiova, dar și o sumă de bani, pentru a-l aduce pe Steven Nsimba, francezul de origine algeriană de la FCSB a suferit o accidentare.

Aymen Boutoutaou are ruptură musculară: "El decide dacă merge la Belgrad sau nu"

Boutoutaou a fost diagnosticat cu o accidentare musculară și nu va putea fi în lot la partida FCSB - Oțelul Galați, de sâmbătă seară. Mihai Stoica anunță că fotbalistul adus de la Sochaux va alege dacă se va recupera în Serbia, la Marijana Kovacevic, pentru a reveni mai rapid pe teren.

"Boutoutaou nu are o accidentare gravă. E o accidentare musculară, o leziune fibrilară 2A. 3-4 săptămâni pauză sau Belgrad. Urmează să decidă el dacă merge la Belgrad sau nu. Dacă merge la Belgrad, poate să fie cu Voluntariul. Dacă nu, 3-4 săptămâni.

Jucătorul decide. Nu e obligatoriu, nu poți obliga un jucător să se opereze", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.