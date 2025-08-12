FK Csikszereda, codașa din Superligă după primele cinci etape (1 punct și golaveraj 4-13, cu un meci mai puțin disputat însă), a anunțat transferul mijlocașului ofensiv Szabolcs Dusinszki (20 de ani), internațional maghiar de juniori născut în România la Odorheiu Secuiesc.

”👉 Am ajuns la un nou acord cu un fotbalist din Ținutul Secuiesc, crescut la academia noastră: începând de astăzi, lotul echipei noastre de Superligă va fi întărit de Dusinszki Szabolcs.

Mijlocașul ofensiv, născut la Odorheiu Secuiesc, sosește la noi sub formă de împrumut pe un an de la Puskás Akadémia, club pentru care a evoluat deja în prima etapă a NB I.

În sezonul trecut a fost jucător de bază la Csákvár, unde, în majoritatea meciurilor, a fost titular și a reușit să marcheze cinci goluri.

👏Bine ai venit și mult succes în culorile FK, Szabi!”, a postat FK Csikszereda.

