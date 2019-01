Mircea Rednic, criticat de un fost stelist! Ce greseala face antrenorul lui Dinamo! "Piturca nu facea asta"

Un fost stelist il critica pe Mircea Rednic.

Horia Tecau vine la Ora exacta in sport pe PROX, joi, ora 10:45! Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Mircea Rednic a facut curatenie la Dinamo in aceasta pauza competitionala. Schimbarile din lotul echipei au fost majore, insa inainte de aceasta perioada de transfeuri, antrenorul "cainilor" si-a criticat jucatorii in presa.

Fostul stelist, Marian Aliuta, spune ca antrenorul lui Dinamo comite o greseala in momentul in care vorbeste despre prestatia jucatorilor sai, comparand situatia cu cea din perioada in care el era antrenat de Victor Piturca la Steaua.

"Nea Piti si-a iubit jucatorii. Niciodata n-am auzit sa iasa in presa si sa critice jucatorii. Ceea ce face Rednic nu o sa vezi niciodata la Piturca. Te distrugea in vestiar si ramanea acolo. Nu facea greseala sa dea in presa, pentru ca poti distruge un fotbalist asa. Rednic e un antrenor foarte bun, dar face greseala asta", a spus Marian Aliuta pentru cotidianul Gazeta Sporturilor.

Fostul mijlocas de la Steaua a spus ca a avut ocazia sa lucreze cu Mircea Rednic la Craiova, insa nu a vrut sa joaca in Banie.

"Am avut ocazia sa lucram impreuna la Craiova, dar nu am vrut sa ma duc. El greseste si acum cu jucatorii. Nu e bine sa-ti critici jucatorii in presa, pentru ca pierzi vestiarul. Eu daca as fi fost jucator si as fi criticat cum o face el, nu m-ar mai interesa. Daca as auzi ca nu avem rezultate si ca da afara, nu m-ar afecta sub nicio forma. Nu mai dai acel procent pentru antrenor", concluzionat Aliuta.