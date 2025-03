Echipa pregătită de Elias Charalambous a smuls un rezultat de egalitate pe Arena Națională în fața rivalei din Giulești. Din minutul 36, de când Joyskim Dawa a fost eliminat, FCSB a evoluat în inferioritate numerică.



Fotbalistul de la FCSB în care Gigi Becali și-a pierdut încrederea: ”Nu e ok ce face! Îmi e frică” + concluziile după derby-ul cu Rapid



În primul ”11”, Vlad Chiricheș a fost trecut ca mijlocaș defensiv lângă Adrian Șut. După eliminarea lui Dawa, fotbalistul a trecut în axul central al compartimentului defensiv lângă Mihai Popescu.



Gigi Becali, patronul lui FCSB, a evidențiat că, în inferioritate numerică, gruparea roș-albastră a fost mult mai periculoasă decât echipa pregătită de Marius Șumudică.



Mai mult, milionarul din Pipera a vorbit și despre Vlad Chiricheș, pe care l-a descris drept un fotbalist bun, dar despre care a spus și că îi provoacă temeri atunci când joacă pe postul de fundaș central.



”Concluziile... Noi, în 10, am fost mai periculoşi decât ei. Am jucat o oră în 10 şi am jucat mai bine decât ei. Dacă Rapid nu a avut vreo ocazie? Normal că te mândreşti!



Ce face Chiricheş nu e în regulă, de aia mi-e frică să joc cu el fundaş central, deşi e fotbalist bun”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.



Gigi Becali: ”Aici e de roșu! Direct pe gleznă”



Finanțatorul a aruncat săgeți și la adresa arbitrajului. A semnalat că ”centralul” Radu Petrescu ar fi trebuit să-i arate cartonașul roșu lui Cristi Manea în urma unei intervenții neregulamentare de la începutul actului secund la Risto Radunovic.



”Aici e de roșu. Direct pe gleznă! Dacă nici ăsta nu mai e galben... (n.r. faultul lui Manea la Radunovic). Nouă la Dawa, două atingeri, îi dai două galbene... Nu e în regulă!



Cred că se ascunde ceva... Nu vreau să dau vina pe Petrescu. Trebuia să intervină VAR-ul (n.r. Aioani la Ngezana)”, a mai spus Becali.