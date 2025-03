La finalul partidei, Victor Angelescu, acționar minoritar al Rapidului, a declarat că rezultatul este echitabil, având în vedere că FCSB este cea mai bună echipă din campionat.



În ceea ce privește obiectivele Rapidului pentru play-off, Angelescu a susținut că echipa sa are șanse mari să se califice în cupele europene.



"A fost un meci în prima repriză și până la eliminare, apoi diferit, mult mai închis. La final, un rezultat echitabil. Am întâlnit probabil cea mai bună și mai în formă echipă din campionat. Îmi pare rău că nu am câștigat, mai ales că am jucat cu om în plus, dar a trecut meciul, mergem mai departe și sper să luăm toate punctele la Hermannstadt.



Mi-a plăcut începutul, am dominat, am avut prima ocazie, parcă am jucat mai bine cât aveau ei 11 decât 10. În a doua repriză am avut ocazii, și acel gol anulat, dar m-aș fi așteptat să ne creăm mai multe ocazii. Dar FCSB a știut foarte bine să gestioneze repriza a doua, și să tragă de timp, să fragmenteze jocul. Se vede că au experiență.



Normal că mă așteptam să punem presiune mai mare în repriza a doua și să înscriem. Per total, un rezultat echitabil.



Am zis de la începutul sezonului că ne dorim să jucăm în cupele europene. Trebuie să ne batem la primele 3 locuri, ca să putem accede în cupele europene. Ăsta este obiectivul nostru. Acum, dacă vom reuși să realizăm lucruri mai mari vom vedea, dar obiectivul este să terminăm pe un loc de cupă europeană", a spus Victor Angelescu, potrivit GSP.



Rapid - FCSB, scor 0-0



Campioana, care a revenit pe primul loc cu acest egal, a jucat aproximativ o oră în inferioritate numerică, după ce Joyskim Dawa a primit al doilea cartonaș galben (36).



FCSB nu a mai învins-o pe Rapid din 6 noiembrie 2022 (3-1), potrivit site-ului LPF.



Rapid venea după cinci victorii consecutive pe teren propriu. Rapid e neînvinsă de cinci etape, în care are trei victorii și două egaluri. De partea cealaltă, FCSB nu a mai pierdut de 13 etape consecutive în campionat, în care a înregistrat opt victorii și cinci egaluri.