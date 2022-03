Fotbalistul de la FCSB care l-a impresionat pe Marius Șumudică! Nu e nici Tavi și nici Tănase

Darius Olaru, mijlocașul central al FCSB, l-a dat pe spate pe „Șumi” cu ultima sa evoluție din Liga 1, când a făcut un meci mare împotriva lui FC Argeș, scor 3-2.

Tehnicianul de 51 de ani este convins că Darius Olaru (24 de ani) va face parte din lotul naționalei României pe viitor.

Șumudică, impresionat de Darius Olaru

Olaru nu a fost convocat de Edi Iordănescu pentru meciurile de pregătire pe care naționala le va disputa în compania primelor reprezentative din Grecia și Israel.

„Olaru? E un jucător foarte bun. Mi-a plăcut foarte mult de el la ultimul meci. Se infiltrează foarte bine din poziția de inter, are un control bun al balonului, centrează foarte bine, are calitate, are picioare, centru de greutate jos. E un jucător care, cu siguranță, va face la un moment dat obiectul unei convocări”, a spus Marius Șumudică, la Digi Sport.

Programul naționalei

ROMÂNIA – Grecia, vineri, 25 martie, ora 20:15, stadion Steaua

Israel – ROMÂNIA, marți, 29 martie, ora 20:45, stadion Netanya