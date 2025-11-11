FCSB vrea să își numească un director sportiv, iar Mihai Stoica i l-a propus lui Gigi Becali pe Florin Cernat, fost jucător la Dinamo și Dinamo Kiev, variantă agreată de finanțatorul clubului.

Gigi Becali: ”Cum să vină Cernat dacă nu îl lasă Pandele?”

Mihai Stoica a anunțat chiar că Cernat a obținut acceptul lui Bogdan Bălănescu, președintele lui FC Botoșani, și că se va prezenta la FCSB în următoarea perioadă, numai că acest lucru nu s-a întâmplat și e foarte posibil să nu se mai întâmple deloc.

Gigi Becali susține că, cel mai probabil, Florin Cernat nu va mai ajunge în funcția de director sportiv al lui FCSB, având în vedere că este sub contract cu FC Voluntari, formație care nu îl lasă să plece cu una, cu două.

Mai mult, Becali spune că nu vrea să îl supere pe finul său, Florentin Pandele, primarul din Voluntari, astfel că, dacă acesta nu îl va lăsa pe Cernat să plece, patronul de la FCSB nu va insista.

”Nu știu, mă, dacă nu îl lasă Pandele, cum să vină? Dacă nu e lăsat, ce, eu nu fac împotriva lui Pandele”, a spus Gigi Becali pentru PRO TV și Sport.ro.

FC Voluntari nu vrea să renunțe la Florin Cernat

Prin vocea președintelui Bogdan Bălănescu, cei de la FC Voluntari susțin că nu au fost contactați de nimeni pentru ”transferul” oficialului la FCSB. Mai mult, ilfovenii nu ar fi de acord să renunțe la directorul sportiv.

”Nu am avut nicio discuție cu Florin în acest sens. Nici cei de la FCSB nu m-au contactat. De ce toată lumea trebuie să comenteze ceea ce zice domnul Gigi Becali? N-am vorbit cu nimeni.

Noi ne pregătim de meciul cu Sepsi, nu de ce vrea să transfere FCSB. Nu, nu suntem de acord să renunțăm la Cernat”, a spus recent Bălănescu.

