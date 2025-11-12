Desființarea Unirii Urziceni de acum 14 ani a lăsat un gol în fotbalul românesc. Campioana din 2009, care a scris o pagină de istorie în sezonul următor din Liga Campionilor, s-a stins prin faliment, într-o manieră specifică sportului din țara noastră. Astăzi însă, la nivel local, există un motiv de bucurie. Răzvan Farmache (47 de ani) este din 2016 artizanul clubului FC Urziceni, o formație departe de gloria din trecut, dar care a readus în oraș spiritul „Sportului Rege”. Răzvan Farmache, fondatorul clubului FC Urziceni și creatorul unei povești emoționante Antrenor, manager și la nevoie jucător, Răzvan a acordat în exclusivitate pentru Sport.ro un interviu în care a povestit despre proiectul său și despre situația echipei sale. Experiența de 221 de meciuri în Liga 1, la echipe precum Farul Constanța sau Sportul Studențesc, l-a ajutat să știe ce trebuie să facă pentru a înființa și, mai ales, pentru a ține în viață un club din orașul său natal precum FC Urziceni. Primăria asigură minimul necesar pentru existența echipei, însă fotbalul se desfășoară doar din plăcere. Niciunul dintre jucători nu este plătit. Chiar și așa, FC Urziceni a reușit în vară să câștige, în faza județeană, Cupa și Supercupa României. Stadionul care a ajuns în paragină după desființarea Unirii se prezintă astăzi decent pentru meciurile din Liga a 4-a. Localnicii au avut ocazia să se bucure din nou de o performanță, raportată la posibilitățile actuale. Sport.ro vă prezintă, din perspectiva lui Răzvan Farmache, o poveste despre renaștere și pasiune, într-un loc ce a fost pustiit de frumusețea fotbalului.



Pentru început, povestește-ne despre proiectul tău de la FC Urziceni, pentru că de ceva vreme nu s-a mai auzit nimic de oraș pe harta fotbalului românesc. Cum merge treaba acolo? Acolo deocamdată ținem echipa în Liga a 4-a. Nu avem bani pentru mai mult. Ținem echipa să supraviețuiască, ca să spun așa. Am o școală de fotbal de care mă ocup. Încercăm să creștem jucătorii acolo și să fie o rampă de lansare. Să meargă mai departe la alte cluburi sau, de ce nu, să facă pasul către echipa de seniori. Câțiva dintre ei au făcut acest lucru. În rest, suntem o echipă de amatori. Nu facem antrenamente. Fiecare vine când poate, cum poate. Totul este de plăcere. Am văzut în clasament că sunteți pe locul șase, chiar dacă nu aveți condiții deosebite. Da, acum suntem pe locul șase în momentul acesta. În vară am câștigat Cupa și Supercupa la nivel de județ. Am mers mai departe în grupele pe regiune. Am jucat cu Vălenii de Munte, pe care i-am bătut acasă. Și am jucat în deplasare la Daco-Getica, fosta Juventus Colentina, și am pierdut calificarea la ultima fază a meciului, la un penalty.

Răzvan Farmache: „Noi am vrea să promovăm, dar este foarte greu” Totuși, v-ați descurcat destul de bine în campionat până acum, în condițiile în care obiectivul este supraviețuirea și, automat, nu luați în calcul promovarea. Noi am vrea să promovăm, dar este foarte greu pentru că nu sunt bani. Nu primește nimeni niciun leu. E greu să aduci jucători care să îți facă diferența. Sunt multe echipe din județ, chiar și din Liga a 4-a, cu jucători trecuți pe la Liga a 2-a, Liga a 3-a. Este valabil pentru echipele care își propun să promoveze, nu? Da, da. De exemplu, Bărăganul Ciulița sau Rovine, echipa care a jucat anul trecut barajul cu Axi București. La Rovine joacă Laurențiu Buș, fratele lui Sergiu Buș. La Ciulnița l-au luat pe Robert Vâlceanu (n.r.- fost fotbalist la FCSB, FC Voluntari, UTA, Astra Giurgiu sau Metaloglobus) și mai au vreo doi, trei jucători care îți fac diferența. Și voi? Noi încercăm să ne descurcăm cu ce avem, cu ce mai creștem și, în general, cu cei acolo din zonă pentru că nu putem să le oferim nimic și atunci e dificil să te bați la campionat. 6 este locul ocupat de FC Urziceni în clasamentul din Liga a 4-a, cu 21 de puncte în 12 etape parcurse din serie.

Diferența între cum arată în prezent stadionul din Urziceni și cum arăta în 2016

Că tot veni vorba de ultimul meci al Unirii Urziceni, știi că ai jucat atunci? A fost un 5-1 în Regie, cu tine la Sportul Studențesc. Te gândeai că partida aceea va marca dispariția Urziceniului? Nu m-am gândit. Știam că sunt probleme financiare, că se auzeau lucrurile acestea, dar nu mă așteptam ca echipa să dispară practic. Să nu mai existe nici măcar în Liga a 3-a, pentru că ei aveau dreptul să se înscrie în Liga a 3-a, în următorul an, din ce știu eu. Le permitea regulamentul lucrul acesta. A dispărut însă. Nu știu care au fost motivele dispariției, dar am încercat apoi să readucem la viață fotbalul măcar la nivel de Liga a 4-a. Știu că toată lumea compară Urziceniul doar cu perioada care a fost atunci, cu rezultate excepționale. Toată lumea când vine să facă un reportaj se raportează și ne compară cu perioada care a fost atunci, dar nu se uită la ce a urmat după ce s-a desființat Unirea Urziceni. A fost acolo un dezastru și, îți spun sincer, era iarba cât mine pe terenul de fotbal în 2016. 21.05.2011 este data partidei Sportul Studențesc – Unirea Urziceni 5-1 , ultima din istoria campioanei României.

O vezi pe Farul capabilă să revină în play-off? Te întreb pentru că acolo ți-ai petrecut o bună parte din carieră. Eu mi-aș dori mult pentru că și la Farul am petrecut o perioadă foarte frumoasă. Am amintiri plăcute de acolo. Sper să ajungă în play-off și, de ce nu, să prindă și un loc în cupele europene. Din punctul meu de vedere, să se bată pentru titlu e mult. E greu. Cu ei ții din Liga 1 sau ai altă echipă favorită? Acum țin cu Farul pentru că este echipa la care am jucat. Ținând cont că Sportul Studențesc nu mai există, ei sunt următorii cu care țin.

