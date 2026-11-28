La conferința de presă de după meci, Laurențiu Reghecampf și-a reluat discursul la flash-interviu în legătură cu înlocuirea lui Ofri Arad după doar 30 de minute. Totuși, antrenorul roș-albaștrilor a adăugat un detaliu important.

Reghecampf: ”Ofri Arad câștigă aproape toate duelurile cu Denis Drăguș!”

Ceea ce l-a convins să îi dea șansa să evolueze 45 de minute contra Csikszeredei a fost faptul că, în timpul antrenamentelor, câștigă toate duelurile cu Denis Drăguș. Reghe speră că mijlocașul israelian va avea de învățat din incidentul petrecut în meciul cu Csikszereda, iar la următoarele partide ale roș-albaștrilor, în cazul în care va mai juca, Ofri Arad să se ridice la înălțimea așteptărilor.

”Nu s-a întâmplat nimic cu Arad, absolut nimic, fiecare jucător va avea aceeași soartă. Toți trebuie să știe că în momentul în care intră pe teren, trebuie să dea totul, trebuie să alerge, trebuie să muncească. Dacă ai asemenea reacție, cu mine nu merge! Scurt, s-a încheiat discuția despre Ofri!

Eu nu am niciun fel de problemă cu Ofri, el este jucătorul pe care eu l-am ales să îl bag la pauză, să îi dau șansa să joace 45 de minute, datorită faptului că de săptămâni bune se antrenează foarte bine. Reacția lui la antrenament este una solidă, este jucătorul care joacă în foarte multe momente împotriva lui Denis Drăguș și câștigă aproape toate baloanele.

Sunt lupte la antrenamente, de multe ori opresc antrenamentul. Reacția lui de la antrenamente m-a făcut pe mine să îl bag și să îi dau șansa să joace 45 de minute, dar, când intri pe teren, vreau să văd măcar aceeași reacție pe care o văd la antrenamente. Nu a fost cazul astăzi, sper să fi fost un incident nefericit, iar la următorul meci să fie mai bine pregătit”, a spus Reghecampf.

Gigi Becali îl trimite pe Ofri Arad la echipa a doua

"Este prima dată în viața mea de când sunt în fotbal. Nu mai era MM pe bancă să le zic să-l schimbe pe Arad. Și când am văzut schimbarea... așa ceva? Am fost gând în gând!

Prima dată în viața mea când s-a întâmplat așa ceva. Eu voiam să dau telefon să-l scot. Și uite că a făcut Reghe, bravo lui și îl felicit că a făcut așa ceva. Nu se poate! Toate mingile să le dai la adversar? Intri în situația în care intri, ești relaxat. Joacă, mă, fotbal! Tu dai mingi la adversari, călcâie.

Ofri Arad nu va pleca, are omul contract, dar o să joace la echipa a doua. N-ai ce să faci cu el. Dacă îl bagi la 2-0... nu se poate așa ceva", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.