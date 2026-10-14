„Cobra” Ilie le vede pe Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova printre principalele candidate la campionat, dar consideră că și U Cluj poate intra în această cursă.

Dinamo ocupă primul loc, cu 26 de puncte, urmată de Rapid, cu 24, și Universitatea Craiova, cu 23. U Cluj se află pe poziția a cincea, cu 18 puncte.

Adrian Ilie a numit echipele care se bat la titlu în Superliga: „Cu siguranță”

Adrian Ilie a evidențiat jocul prestat de U Cluj în partida cu Rapid și a scos în evidență că ambele formații au argumente pentru a lupta în partea de sus a clasamentului.

„Din punctul meu de vedere, toate trei se vor lupta la titlu: Dinamo, Rapid și Craiova. Meciul dintre U Cluj și Rapid a dovedit că cele două echipe merită să se bată acolo sus la titlu cu Craiova și Dinamo. Am văzut un joc bun al lui U Cluj. Să nu uităm că Rapid a jucat contra unei echipe care a fost la un pas să câștige campionatul. Au și jucători buni, de aceea zic că și U Cluj va intra în lupta asta.

Craiova va fi acolo cu siguranță, depinde cât de afectată va fi de meciurile din Conference League. Cu toate astea, are calitate și jucători care pot forma două echipe. Dinamo are un joc bun. Cred că în acest play-off o să intre și FCSB și CFR și să avem cel mai echilibrat campionat, să se bată patru echipe la titlu. Anul trecut au fost doar două, acum vor fi minimum trei”, a declarat Adrian Ilie, în exclusivitate la Fanatik.

Cum arată clasamentul din SuperLiga

După 11 etape, Dinamo conduce clasamentul, cu 26 de puncte. Rapid și Universitatea Craiova completează podiumul, în timp ce Petrolul ocupă locul al patrulea, cu 19 puncte. FCSB se află abia pe locul al nouălea, cu 15 puncte, iar CFR Cluj ocupă poziția a opta, cu 16 puncte.