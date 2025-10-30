”Cormoranii” au patru eșecuri consecutive în campionat, iar miercuri seară au pierdut și în Carabao Cup pe Anfield, cu ”kriptonita” Crystal Palace, scor 0-3, după ce au fost înfrânți de londonezi și în Supercupa Angliei.



Arne Slot, după ce a cheltuit 500.000.000 de € în vară: ”Nu avem lot!”



După jocul cu Palace, Arne Slot a ținut să puncteze faptul că nu are un lot atât de numeros și că a fost nevoit să joace cu mulți tineri ca să-și odihnească titularii.



De altfel, asta e și tradiția ”cormoranilor” în Cupa Ligii. Liverpool a preferat dintotdeauna să evolueze cu jucători tineri, din academie, în Carabao, ca să le ofere minute la echipa mare.



”Lotul nostru probabil nu este atât de numeros pe cât cred oamenii. Acest club a ales întotdeauna, în Cupa Ligii, să ofere timp de joc și jucătorilor tineri din academie.



Nu s-a schimbat nimic în modul în care privim acest lucru”, a spus Arne Slot, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano într-o postare publicată pe Twitter/X.



Dezastru pentru Liverpool! ”Kriptonita” Crystal Palace a răpus campioana Angliei pe Anfield



Crystal Palace a început în forță confruntarea de pe Anfield, iar Ismaila Sarr a deschis scorul în minutul 41 și a dublat avantajul la doar patru minute de prima reușită.



În actul secund, Amara Nallo a fost eliminat în minutul 79 și formația dirijată de Arne Slot a cedat din nou pe final. Yeremy Pino a dus scorul la 3-0 și a închis tabela de marcaj în minutul 87.



Liverpool a fost, în consecință, eliminată din Carabao Cup. Palace rămâne ”kriptonita” trupei de pe Anfield, după ce londonezii i-au smuls cormoranilor Supercupa Angliei vara trecută.

